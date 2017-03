Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Juutilainen: Tämän kauden aikana on sattunut kaikki se, mitä ei toivoisi jääkiekkokauden aikana sattuvan Jan-Mikael Juutilainen on yksi niistä kahdeksasta pelaajasta, joilla KooKoo on tiedottanut olevan sopimus ensi kaudesta. Viidettä kauttaan KooKoota edustava Juutilainen kuvastaa omalla esimerkillään sitä, kuinka vaiheikas talvi joukkueella on ollut. Juutilainen on pelannut keskushyökkääjänä, laiturina ja puolustajana. Tiistaina Ilves-ottelussa Juutilainen luuti pakkina toisen ja kolmannen erän, koska Ossi-Petteri Grönholm loukkasi jalkaansa blokattuaan laukauksen avauserässä. Joulukuun alussa Tappara-kotiottelussa Juutilainen esiintyi alakerrassa koko ottelun Oscar Eklundin parina, ja ruotsalaisen vierellä meni nytkin kaksi erää. — Tämän kauden aikana on sattunut kaikki se, mitä ei toivoisi jääkiekkokauden aikana sattuvan, Juutilainen viittasi päävalmentajan potkuihin, maalivahtien loukkaantumissumaan, kenttäpelaajien vammoihin ja sairasteluihin sekä siirtorajan kynnyksellä tehtyihin pelaajamyynteihin. — Tietenkään näiden asioiden taakse ei voi mennä. Olemme pystyneet joukkueena käsittelemään asiat ja puhumaan niistä oikeilla nimillä. Se on jääkiekkoa ja bisnestä. Tällaisiin asioihin pitää sopeutua, kun tätä lajia harrastaa. Juutilainen itse on ollut poissa vain viidestä ottelusta. Hän loukkasi polvensa tammikuussa Tampereella Tapparaa vastaan, ja ensiarviot puhuivat pitkästä sairauslomasta, mutta paluu onnistui jo kymmenen päivää myöhemmin. Juutilaisen mukaan päättyvästä kaudesta on otettava opiksi yksinkertaisesti siinä, että jokapäiväinen työ pysyy laadukkaana. — Sarja on ollut taas erittäin tasainen, joten yhtään ottelua ei saa lipsua ohi. On turha itkeä kauden jälkeen. Ilves-ottelussa illan positiivinen juttu oli KooKoon oman kasvatin Santeri Salmelan, 16, uran ensimmäinen liigapiste kuudennessa ottelussa. Juha-Pekka Haataja teki kauden 18:nnen ja Eero Savilahti kahdeksannen maalinsa 2—4-tappioon päättyneessä ottelussa. Lue koko uutinen:

