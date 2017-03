Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Anttilan loppuunmyynnistä kehkeytyi oikeusriita — työntekijät ostivat elektroniikkaa polkuhintaan, yhtiö antoi kenkää Kolme Kouvolan keskustan Anttilan entistä työntekijää vaatii Anttila oy:ltä ja K-Citymarket oy:ltä perusteettomien irtisanomisten takia yhteensä yli 80 000 euron korvauksia. Yhtiöt vaativat kanteiden hylkäystä ja 2 000 euron korvauksia taloudellisten menetysten takia. Juttuja käsiteltiin Kymenlaakson käräjäoikeudessa tiistaina. Tapaukset liittyvät Kouvolan keskustan Anttilan lakkauttamiseen ja sitä edeltäneeseen tyhjennysmyyntiin. Myymälä suljettiin heinäkuussa 2014. Riitaan johtaneet tapahtumat saivat alkunsa kevättalvella 2014, kun Anttila ilmoitti sulkevansa Kouvolan keskustan liikkeen. Yhtiöiden mukaan noin kymmenen Anttilan työntekijää alkoi myydä toisilleen tuotteita selvään alihintaan ilman johdon suostumusta. Tuotteiden alennusprosentti oli 70—90. Esimerkiksi 800 euron arvoinen televisio myytiin työntekijälle 180 eurolla ja 400 euron arvoinen tietokone 100 eurolla. Asiakkaille myönnetyt alennukset vastaavista tuotteista olivat 20—50 prosenttia. Nyt oikeudessa korvauksia hakevista työntekijöistä kaksi irtisanottiin Anttilasta kesäkuussa 2014. Yksi ehti siirtyä Keskon vanhana työntekijänä Kouvolan K-Citymarketiin, josta hänet irtisanottiin saman vuoden elokuussa. Työsuhteet katkaistiin ilman irtisanomisaikaa. Yhtiöt katsovat, että työntekijät rikkoivat tuotteiden ale-myynnistä annettua ohjeistusta ja hankkivat taloudellista hyötyä työnantajan kustannuksella. Siitä ei ole tietoa, irtisanottiinko myös muita väärinkäytöksistä epäiltyjä työntekijöitä. Työntekijöiden mukaan he noudattivat voimassa olevia ohjeita eivätkä syyllistyneet väärinkäytöksiin. He vaativat takautuvasti irtisanomisajan palkkaa ja korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Yhtiöt tekivät työntekijöiden toiminnasta tutkintapyynnön poliisille, mutta juttujen tutkinta lopetettiin kesäkuussa 2015. Yhtiöiden mukaan viranomaisilla ei ollut aiemmin tarkkaa tietoa sisäisten ostojen alennusprosenteista tai siitä, että Anttilalla oli selvä ohjeistus henkilökunnan osto-oikeuksista. Vastausasiakirjassa todetaan, että asia on annettu uudelleen poliisin tutkittavaksi.

