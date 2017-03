Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa täydet katsomot kerännyt Turvallinen maa nyt nähtävänä Youtubessa Turvapaikanhakijoiden kokemuksista kertova teatteriesitys Turvallinen maa keräsi viime vuonna täysiä katsomoja Kuusankosken Taideruukissa. Esitys on nyt nähtävänä Youtubessa. Taltioinnin on tehnyt Aimal Hakimi. Piia Kleimolan ohjaamassa projektissa oli mukana noin 40 henkeä Irakista, Syyriasta, Afganistanista ja Suomesta. Esityksessä puhutaan suomea ja arabiaa. Turvallinen maa on kouvolalaisen Monikulttuurikeskus Saagan ja kotkalaisen toimintakeskus Myllyn yhteistuotanto. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/08/Kouvolassa%20t%C3%A4ydet%20katsomot%20ker%C3%A4nnyt%20Turvallinen%20maa%20nyt%20n%C3%A4ht%C3%A4v%C3%A4n%C3%A4%20Youtubessa/2017508/4