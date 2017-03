Uutinen

Kouvolan Sanomat: Marita Kärkkäinen kirjoitti veijarijännärin hurmioituneessa tilassa — Dekkaripäivillä palkittu näytelmä saa ensi-iltansa Kuusankosken teatterissa Marita Kärkkäisellä, 59, on ollut halu kirjoittaa lapsesta asti. Alle kouluikäisenä hän sepitti ja esitti dialogeja — yksin. — Tarinan toinen henkilöhahmo sanoi ensin jotain, sitten hyppäsin huoneen toiseen päähän ja vastasin hänelle, hän kertoo ja naurahtaa. Näytelmiä Kärkkäinen alkoi kirjoittaa 1980-luvun lopulla. Se lähti siitä, kun hän ohjasi harrastajateatteria Leivonmäellä Keski-Suomessa. Sopivan tekstin löytäminen tietynkokoiselle porukalle oli työlästä. — Huomasin pääseväni näytelmän valinnassa helpommalla, kun kirjoitan sen itse. Kärkkäinen on kirjoittanut tähän mennessä viisitoista kokoillan näytelmää. Hänen tekstinsä Yksi kana ja kolme ateriaa saa ensi-iltansa Kuusankosken teatterissa torstaina. Kärkkäinen voitti näytelmällä jaetun ensimmäisen palkinnon Kouvolan Dekkaripäivien rikosaiheisessa näytelmäkilpailussa vuonna 2014. Toinen voittaja oli Elina Kilkku, jonka näytelmä Lasten vallankumous pyörii tällä hetkellä Kuusankosken teatterissa. Yksi kana ja kolme ateriaa -näytelmässä leskirouva Edith (Maija Raikamo) kuolee. Hänen eripuraiset sukulaisensa löytävät testamentin, jonka mukaan ainoa edunsaaja on taloudenhoitajatar Lili (Minna Ollikainen). Perunkirjoitukseen ilmestyy lopulta kolme testamenttia, joista yksi on vanhentunut ja yksi väärennetty. Kun perintö uhkaa mennä kissoille, alkaa juonittelu. Ohjaaja Ilmo Ranne kuvailee näytelmää komedialliseksi veijarijännäriksi, jossa käsitellään itsekkyyttä ja ahneutta: välittämiselle pannaan hintalappu oman hyödyn toivossa. Kärkkäisen mukaan teksti syntyi kilpailuun nopeasti. — Parhaimmillaan kirjoittaminen on sitä, että kun olen luonut fiktiiviset henkilöt, teen tekstiä yhdessä hahmojen kanssa, niitä kuunnellen. Yksi kana ja kolme ateriaa näytelmässä kävi näin. Muistan sen hurmioituneen tunteen, että tässä sitä vaan kirjoitetaan yhdessä. Joutsan Leivonmäellä asuva Kärkkäinen kasvattaa kirjoittamisen ohessa joulukuusia. Maatilalta lähtee maailmalle vuosittain 400—500 kuusta. Kuusten hoito työllistää häntä etenkin kesäisin, mutta talvi on hyvää kirjoitusaikaa. Yksi kana ja kolme ateriaa -näytelmän ensi-ilta Kuusankosken teatterin Luolanäyttämöllä 9.3. kello 19. Viimeinen esitys on 2.4. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/08/Marita%20K%C3%A4rkk%C3%A4inen%20kirjoitti%20veijarij%C3%A4nn%C3%A4rin%20hurmioituneessa%20tilassa%20%E2%80%94%20Dekkarip%C3%A4ivill%C3%A4%20palkittu%20n%C3%A4ytelm%C3%A4%20saa%20ensi-iltansa%20Kuusankosken%20teatterissa/2017221989590/4