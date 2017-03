Uutinen

Kouvolan Sanomat: Myös Iitissä kirkko on käytettävissä samaa sukupuolta olevien liiton puolesta rukoilemiseen Iitin seurakunta on Kouvolan ja Valkealan tapaan hyväksynyt samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja kanssa rukoilemisen myös kirkossa. Iitin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti asiasta maanantaina. Vs. kirkkoherra Karoliina Nikulan esitys hyväksyttiin sellaisenaan. Esityksen mukaan kirkko on rukouksen paikka, ja siksi Iitin kirkko on käytettävissä myös samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta rukoilemiseen. Tilaisuuden voi toimittaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä. Iitissä voidaan myös päiväjumalanpalveluksen yhteydessä rukoilla seurakunnan jäseninä olevien, siviiliavioliiton solmineiden parien avioliiton puolesta, mikäli pari sitä pyytää. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/08/My%C3%B6s%20Iitiss%C3%A4%20kirkko%20on%20k%C3%A4ytett%C3%A4viss%C3%A4%20samaa%20sukupuolta%20olevien%20liiton%20puolesta%20rukoilemiseen/2017221996127/4