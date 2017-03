Uutinen

Kouvolan Sanomat: Naisvaltuutettujen paneeli perkasi valtuuston hyvät ja huonot päätökset Kouvolassa Kuluneella valtuustokaudella on tehty huonoja päätöksiä, ainakin jos Kouvolan naisvaltuutetuilta kysyy. Keskiviikkona asiaa kysyttiin Kouvolan Nytkiksen järjestämässä naisvaltuutettujen yhteispaneelissa. Kritiikkiä sai niin päätöksenteon poukkoilevuus kuin jahkailu Ratamo-keskuksen kanssa. Samoin pienten koulujen lakkautus ja päivähoito-oikeuden rajoittaminen laskettiin huonoiksi päätöksiksi. — Valtuustolta on puuttunut monesti selkäranka. Ensin on päätetty asioista ryhmistä, mutta valtuustossa näistä päätöksistä livetään. Valtuutetuilla pitää olla rohkeutta tehdä ikäviä päätöksiä, Sinikka Rouvari (kok.) sanoo. — Mikäli Ratamo olisi rakennettu ajoissa, olisimme terveydenhuollossa Suomen ykköskunta. Lisäksi meillä on vielä kyläpolitikointia, Marja-Terttu Nuorivuori (sit.) toteaa. Kouvolan kirjastossa osana Naistenpäivän tapahtumaa järjestetyssä Yhteispaneelissa keskustelivat Rouvarin ja Nuorivuoren lisäksi Marja Eloranta (sdp.), Birgit Koskela (kok.), Leila Lehtola (kok.), Mirja Lonka (kesk.), Tiina Saavalainen (vas.), Kaisa Spies (vihr.) ja Liisa Sulanen (ps.). Sulanen ei ole valtuutettu, mutta istuu kaupunginhallituksessa. Panelistit löysivät myös onnistumisia kuluneelta valtuustokaudelta. Asuntomessujen hyväksyminen, terveydenhuollon parantaminen, Kouvola-lisä ja päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamatta jättäminen saivat kaikki kiitosta. Lisäksi Kouvolan talous nähtiin onnistuneena. — Kouvolan talous on pidetty positiivisen puolella, joka on näissä olosuhteissa erittäin hieno saavutus, Lehtola toteaa. Lisäksi tehostutetun palveluasumisen jonot on saatu alle kahteen kuukauteen sekä omaishoitajien asemaa on parannettu. — Kouvolassa on yli 900 omaishoitajaa. Kaikkiaan ikäihmisten asemaa on parannettu, Sulanen sanoo. Seuraavan valtuustokauden tärkeimmäksi tehtäväksi on monta ehdokasta. Puoluerajojen ylittävä yhteistyö, työpaikkojen luonti, muuttotappion kääntäminen voitoksi sekä sote-asioiden hoitaminen kunnialla maaliin saivat kaikki kannatusta. — Sote- ja maakuntauudistus työllistävät valtuustoa paljon alkukaudella. Maakuntauudistus astuu voimaan vuonna 2019. Valtuuston pitää huomioida tämä hyvissä ajoin, Rouvari sanoo. Saavalainen puolestaan pitää tärkeänä sitä, etteivät päätökset lisää eriarvoisuutta ihmisten välillä. Spies puolestaan haluaa päätöksiin kaksi eri näkökulmaa. — Pitäisi miettiä, miten päätökset vaikuttavat paikallisyhteisöön ja Kouvolaan kokonaisuutena. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/08/Naisvaltuutettujen%20paneeli%20perkasi%20valtuuston%20hyv%C3%A4t%20ja%20huonot%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset%20Kouvolassa/2017221997812/4