Kouvolan Sanomat: Päivystyspäätös ei ole yksiselitteinen: Kouvolan takapäivystyksen kohtalo auki Kouvolan toive saada akuuttilääketieteen päivystys riittävällä takapäivystyksen eli erikoislääkärien tuella on epävarmalla pohjalla. Vaikka sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Kouvolalle poikkeusluvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen, Kouvolan takapäivystysvaatimukset ovat vastatuulessa. Poikkeuslupa on 7-vuotinen: vuoden 2018 alusta vuoden 2024 loppuun asti. Perhe- ja peruspalveluministerin Juha Rehulan (kesk.) kanssa päivystyspäätöksen allekirjoittanut lääkintöneuvos Timo Keistinen sanoo, että terveydenhuoltolain mukaan Kouvolan ei ole mahdollista saada useamman erikoisalan takapäivystystä. Keistisen mukaan takapäivystys hoidetaan Kouvolassa puhelintakapäivystyksenä. Takapäivystyksellä tarkoitetaan sitä, että erikoislääkäri tulee tarvittaessa sairaalaan toisen päivystäjän avuksi. Puhelintakapäivystys toimisi nimensä mukaisesti siten, että päivystäjä konsultoi puhelimitse erikoislääkärin kanssa. Tämän jälkeen potilas siirrettäisiin tarpeen vaatiessa ambulanssilla saamaan hoitoa muualle. Kouvola vaati omassa hakemuksessaan, että akuuttilääketieteen päivystystä tuetaan alkuvaiheessa sisätautien erikoisalan takapäivystyksellä tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Sisätautilääkärillä olisi tässä vaihtoehdossa mahdollisuus saapua paikalle päivittäin kello 7—22. Päätöksessä ei ole mitään mainintaa takapäivystyksestä. Kouvolassa pelätäänkin nyt, että kaupunkiin jäisi vain pelkkä ajanvarauspäivystys. Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri sanoo, että ensilukemalla päätöksestä ei voi tehdä tulkintaa, jonka mukaan Kouvola jäisi takapäivystyksessä puhelimen varaan. — Paperi ei käsittääkseni sulje pois sitä mahdollisuutta, että Kouvolassa olisi takapäivystys, jossa erikoisalan lääkäri tulisi paikalle. Kristeri jatkaa, että päätös ei ole yksiselitteinen. — Nyt on oltava yhteyksissä ministeriöön ja haettava neuvoa, miten päätöstä sovelletaan käytäntöön. Myös sairaanhoitopiirin kanssa on neuvoteltava. Lue koko uutinen:

