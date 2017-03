Uutinen

Kouvolan Sanomat: Peltola on nousemassa Salosen tilalle Iitin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Yli 16 vuotta Iitin kunnanvaltuustossa istunut Jarkko Salonen (kesk.) aloitti maanantaina Iitin uutena hallinto- ja talousjohtajana. — Käyttöoikeuksia tässä on ensimmäisinä asioina hoidettu kuntoon, Salonen kertoo. Kunnanhallituksen puheenjohtajana tällä valtuustokaudella istunut Salonen jätti luottamustehtävien hoidon heti, kun valtuusto valitsi hänet hallinto- ja talousjohtajaksi tammikuun lopussa. — Ei luottamustehtävien hoidolle olisi ollut tähän viikkoon asti mitään laillista estettä, mutta on ollut korrekti tapa, että tällaisen valinnan jälkeen ei enää olla luottamustehtävissä, hän perustelee. Nykyinen valtuustokausi kestää toukokuun loppuun saakka. Salosen tilalle valtuustoon nousi Vesa Soikkeli (kesk.). Virallisen eron myöntäminen Saloselle ja hallituksen uuden puheenjohtajan valinta on ohjelmassa muutaman viikon kuluttua kunnanvaltuuston kokouksessa. Keskustan Iitin kunnallisjärjestö käsitteli asiaa tiistai-illan kokouksessaan. Keskusta nimesi hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Anniina Peltolan (kesk.) — Asia sujui oikein sopuisasti, Iitin keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Merja Lonka kertoo. Lonka valittiin samassa kokouksessa kunnanhallituksen jäseneksi. Peltola on ollut aiemmin hallituksen jäsen. Lue koko uutinen:

