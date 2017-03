Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisilla epäily Kuusankosken töhrijästä — havaintoja tehneiltä kaivataan tietoja Kaakkois-Suomen poliisi on edistynyt Kuusankosken keskustassa tehtyjen töherrysten tutkinnassa. Liikkeiden seiniä ja ikkunoita töhrittiin tussilla ja spraymaalilla 17.—19. helmikuuta välisenä aikana. — Meillä on epäily tekijästä. Valvontakamerakuvaa emme ole saaneet, mutta olemme löytäneet töhryistä yhdistäviä tekijöitä, sanoo tutkintaa johtava rikoskomisario Marko Leponen. Poliisi ei ole ottanut ketään kiinni teoista epäiltynä. Tarkempaa tietoa tutkinnasta Leponen ei tässä vaiheessa kerro. Hänen mukaansa töherryksiä tehtiin poikkeuksellisen paljon ja laajalla alueella. — Sen takia meillä on hyvä syy tutkia asiaa aktiivisesti. Seiniä ja ikkunoita sotkettiin Valtakadulla Kansantalolta tehtaalle päin. Kadun toisella puolella sotkuja näkyi muun muassa entisen pankin ja ravintola Vanhan Kalastajan sekä entisen Valintatalon seinistä. Ilkivallan tekoja nähneitä tai niistä muuten jotain tietäviä pyydetään ilmoittamaan havainnoistaan Kouvolan poliisille numeroon 050-4479574 tai sähköpostitse osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi. Lue koko uutinen:

