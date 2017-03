Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisin entinen tekniikkakeskus on nyt materiaalikeskus — paikka on sama, tehtävät eri Poliisin materiaalikeskus toimii Savonsuontiellä Kuusaanlammen matkaluisteluradan naapurissa. Paikka on sama, johon poliisin tekniikkakeskus perustettiin vuonna 2007. Tekniikkakeskuksen toiminta loppui vuonna 2014. Siihen asti esimerkiksi uudet poliisiautot varusteltiin Kouvolassa. Nykyinen materiaalikeskus perustettiin heinäkuussa 2016. Nykyisin poliisin hankinnat hallinnoidaan edelleen Kouvolasta käsin, mutta varsinainen varustelu on ulkoistettu muualle. — Tekniikkakeskuksen silloiset toiminnot, kuten myymälä ja varastotoiminnot, lakkautettiin. Kilpailutamme poliisille varusteita, välineitä ja palveluja ja ylläpidämme tilausjärjestelmiä, jonka kautta poliisilaitokset voivat tilata varusteita suoraan, vertaa materiaalipäällilkkö Heli Rajaniemi vanhaa ja uutta organisaatiota. Sekä mustamaijat että henkilöautot varustellaan tällä hetkellä kilpailutuksen jälkeen Itä-Suomessa sijaitsevissa yrityksissä. Materiaalikeskuksessa on 31 työntekijää, joista kolmen työpiste on Helsingissä. Tekniikkakeskuksessa oli 45 työntekijää, joista Kouvolassa noin 40. Lue koko uutinen:

