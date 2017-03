Uutinen

Kouvolan Sanomat: Toni Tuhkanen piti vuoden tauon jenkkifutiksesta ja palaa nyt Kouvola Indiansiin Toni Tuhkanen palaa muutaman vuoden tauon jälkeen Kouvola Indiansin puolustukseen. Kouvolassa hän on pelannut kausilla 2005, 20101 ja 2012—2013, joista viimeisen Vaahteraliigassa. Kaudet 2014 ja 2015 Tuhkanen pelasi Helsinki Roostersissa ja haali palkintohyllylleen kaksi Suomen mestaruutta. Peliura alkoi 2003 Helsinki Wolverines junioreissa. Tuhkasen tähänastisiin saavutuksiin kuuluvat SM-pronssi U21-sarjassa, SM-hopea U19-sarjassa, Korkeakoulusarjan SM-hopea, Vaahteraliigan mestaruus 2014 ja 2015 sekä IFAF Champions League -mestaruus 2014. — Vuonna 2016 pidin taukoa lajista, jotta voisin olla enemmän aikaa perheeni kanssa. Ajoittain hinku päästä kentille oli kova, ja lajin seuraaminen sohvalta oli tuskallista. En silti kadu päätöstäni missään vaiheessa, sillä perheeni ajaa etusijalle ajankäytössäni, Tuhkanen sanoo tiedotteessa. — Harjoitusten ja leirien aikana on vallinnut hyvä ilmapiiri, ja joukkue on kehittynyt. Jutin sanoin on menty eteenpäin. Kehitettävää vielä toki on, ja mitä enemmän saadaan väkeä rinkiin, sen parempi. Terve kilpailu peliajasta ei ole koskaan pahitteeksi, tällöin treenaaminenkin saa uusia ulottuvuuksia ja harjoituksista saadaan enemmän irti, hän luonnehtii Indiansin harjoituksia. — Toni jos kuka on joukkuepelaaja. Vaahteraliigatason tukimies tuo paitsi paljon osaamista nuorille pelaajille, toimii myös esikuvana seuran junioripelaajille. Ja ICL-mestaruus on meriitti, jollaista joka pojan palkintokaapista ei löydy. Sen kokemuksen saaminen tähän nuoreen joukkueeseen näkyy varmasti peleissä ja korostuu eritoten treeneissä ja varmuutta vaativissa tilanteissa kesän peleissä, Indiansin päävalmentaja Mika Lindholm sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/08/Toni%20Tuhkanen%20piti%20vuoden%20tauon%20jenkkifutiksesta%20ja%20palaa%20nyt%20Kouvola%20Indiansiin/2017503/4