Kouvolan Sanomat: Ehdokkaat saivat numeronsa kunnallisvaaleihin — katso Kouvolan seudun ehdokaslistat oikeusministeriön tulospalvelusta Kunnallisvaaliehdokkaat saivat ehdokasnumeronsa torstai-iltana. Täydelliset kuntakohtaiset ehdokaslistat julkistettiin oikeusministeriön tulospalvelussa. Kouvolan ehdokaslista ehdokasnumeroineen löytyy täältä. Iitin ehdokkaat löydät tästä. Koko maan ehdokkaat löytyvät täältä. Samalla sivustolle nostettiin myös ensimmäisiä tilastoja kunnallisvaaleista. Oikeusministeriön mukaan kunnallisvaaleissa on yhteensä ehdolla 33 618 henkilöä. Ehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta ja heistä 6 665 on nykyisiä kunnanvaltuutettuja. Joukossa on 20 207 miestä ja 13 411 naista. Kansanedustajia on ehdolla 162 ja europarlamentaarikkoja neljä. Lue koko uutinen:

