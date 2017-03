Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iranilainen mies otettiin kiinni Allegrosta Vainikkalassa — maanmiestä epäillään laittoman maahantulon järjestämisestä Junalla Venäjältä Vainikkalaan tullut iranilainen mies on otettu kiinni epäiltynä laittomasta maahantulosta. Sen järjestämisestä epäillään toista iranilaista miestä. Junantuoma maksoi matkastaan 13 000 dollaria. Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti kiinni Allegro-junalla Vainikkalaan tulleen ulkomaalaisen miehen helmikuun alussa. Mies esitti Israelin passin, joka on viisumivapaa Suomeen. Maahantulotarkastuksessa miehen esittämää passia epäiltiin väärennetyksi. Mies otettiin kiinni, ja esitutkinnassa hän myönsi olevansa iranilainen sekä hakevansa turvapaikkaa Suomesta. Mies kertoi maksaneensa 13 000 dollaria matkasta, joka sisälsi väärennetyn Israelin passin, lentolipun Istanbulista Pietariin, majoituksen Pietarissa sekä junalipun Pietarista Helsinkiin. Miestä epäillään väärennysrikoksesta ja lisäksi dopingrikoksesta, koska hänen hallustaan löytyi hormoneiksi epäiltynä aineita. Rajavartiosto epäilee miehen laittoman maahantulon järjestämisestä toista iranilaismiestä, joka asuu Suomessa. Epäilyn mukaan tämä hankki maanmiehelleen kahta päivää aikaisemmin Helsingistä junalipun välille Pietari-Helsinki ja matkusti itse seuraavana päivänä Pietariin. Siellä hän luovutti junalipun Helsinkiin Suomeen pyrkijälle ja saattoi tämän Helsinkiin lähtevään junaan, josta mies otettiin kiinni Vainikkalassa. Lipun järjestänyt mies palasi itse Suomeen seuraavana päivänä. Laittomasta maahantulon järjestämisestä epäilty henkilö on ollut vangittuna esitutkinnan ajan. Asia siirtyy Salpausselän syyttäjänvirastoon syyteharkintaan. Lue koko uutinen:

