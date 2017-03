Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kelan ruuhka näkyy vain vähän Kouvolan leipäjonoissa, pitkällä aikavälillä ruoka-avun tarve on kasvanut Pahasti ruuhkautunut Kelan toimeentulotukihakemusten käsittely ei ainakaan vielä näy ryntäyksenä ruoka-apua tarjoavien yhdistysten leipäjonoihin. Kouvolan Korttelikodit ry:n projektikoordinaattori Tuomas Valtonen kertoo, että apua tarvitsevien määrä on kuitenkin pitkällä aikavälillä kasvanut voimakkaasti. — Viime vuoden lopun tilastoissa näkyy noin 25 prosentin kasvu ruoka-apua hakeneiden määrässä, hän sanoo. Valtosen mukaan avun tarve on kasvanut tasaisesti muutaman vuoden ajan. Yhdistyksen joka pisteellä käy 40–60 henkilöä päivittäin hakemassa ruokaa. Korttelikotiyhdistyksellä on kolme toimipistettä Viitakummussa, Eskolanmäessä ja Kuusankoskella. Aiemmin toimipisteitä oli neljä, mutta Lehtomäen Lehtotupa jouduttiin tammikuussa sulkemaan valtion työllistämismäärärahojen leikkausten vuoksi. — Myös ensi kesä näyttää hankalalta. Määrärahojen leikkausten takia joudumme pohtimaan, miten saamme palkattua kesäksi työntekijöitä. Valtonen sanoo, että toistaiseksi ruokapankissa jokaiselle hakijalle on riittänyt ruokaa. Yhdistys saa ruokalahjoituksia muun muassa Kouvolan seudun marketeilta, City-Marketilta, Prismalta ja Tokmanneilta. Lisäksi on satunnaisia lahjoittajia. Ruoka-avun huima kasvu Korttelikodeissa selittynee osittain sillä, että Kuusankosken Vienon Kammari ja Kouvolan Työttömät ry ovat joutuneet lopettamaan kaikille avoimen ruoka-avun. Syynä ovat Kuusaan K-Market Teeässän ja Kouvolan K-Market Sipatin lakkautukset viime vuonna. — Ruokaa ei vain riitä enää entiseen tapaan, Vienon Kammaria pitävä Vieno Viitakare sanoo. Viitakareen mukaan Kelan ruuhkista johtuen Vienon Kammariin on tullut tavallista enemmän kyselyitä ruokajakelusta. Kokonaan ruoka-apu ei ole kammarista päättynyt. Rajallinen määrä vähäosaisia perheitä saa hakea ruokakassin keskiviikkoisin. Viitakare kertoo, että hakijoita on keskimäärin 15 perhettä viikoittain. Mikko Koivisto Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/09/Kelan%20ruuhka%20n%C3%A4kyy%20vain%20v%C3%A4h%C3%A4n%20Kouvolan%20leip%C3%A4jonoissa%2C%20pitk%C3%A4ll%C3%A4%20aikav%C3%A4lill%C3%A4%20ruoka-avun%20tarve%20on%20kasvanut/2017222000195/4