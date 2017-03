Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskussairaalan rakentaminen työllistää satoja Kymenlaakson keskussairaalan Koksin rakennustyöt työllistävät lähivuosina satoja rakennusalan ammattilaisia. Kymenlaakson maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jussi Lehtinen arvioi, että 40 miljoonan euron arvoinen uudisosa vaatii 250 henkilötyövuotta. — Sen päälle tulee elementti- ja osatuotannossa tehtävä työ. Perustan tämän luvun erään rakennusalan yritysjohtajan kanssa käymääni keskusteluun. Itse on ole asiantuntija, Lehtinen sanoo. Laajennusosan rakentaminen kestää pari vuotta. Vanhan sairaalaan peruskorjaus on vielä työllistävämpi. — Rakennusammattilaisen arvio on, että työvoimatarve on 2—2,5 kertaa suurempi kuin uudisrakentamisessa, Lehtinen sanoo. Peruskorjauksen hinta-arvio yli 120 miljoonaa euroa. Henkilötyövuosia voi siten kertyä 1500, enemmänkin. Koks työllistää vuosien ajan. Tämän hetken suunnitelmien mukaan sairaalan uudistus on valmiina 6—7 vuoden kuluttua. Kuinka paljon Koksi rakentaminen työllistää paikallisia rakentajia, riippuu urakkakilpailuista ja urakoiden jakautumisesta sen jälkeen aliurakoitsijoille. — Pidän tärkeänä, että kilpailutukset toteutetaan niin, että mahdollisimman moni paikallinen yritys voi niihin osallistua, Jussi Lehtinen sanoo. Lue koko uutinen:

