Kouvolan Sanomat: Kouvolasta kotoisin: Nadi Hammouda alkaa kuvata Playboylle Kouvolasta kotoisin oleva valokuvaaja Nadi Hammouda, 40, on tehnyt suullisen freelance-sopimuksen Saksan Playboyn kanssa. Hammouda kävi neuvottelut keskiviikkona Münchenissä, Playboyn Saksan pääkonttorissa. — Kuvaukset ovat sellaisia 3—4 päivän sessioita lähinnä Euroopassa. Voi olla, että käydään lämpimimmissäkin maissa, Hammouda kertoo. Nykyisin Berliinissä asuva kuvataiteilija korostaa, että valokuvaustyöt muille jatkuvat entiseen tapaan. Jalkoja ei ole varaa nostaa pöydälle. — Kuten olen aina sanonut, minun pitää ansaita joka ikinen ruutu. Aina kun kuvaan, teen sen tosissani. Aina pitää saada hyvä ruutu. Huhtikuun lopulla Hammouda käy kuvaamassa promokuvia Kouvolan teatterin tulevaan Peppi Pitkätossu -näytelmään, joka saa ensi-iltansa Kouvolassa 5. toukokuuta. — Käyn edelleen kuvaamassa Suomessa, tai missä tahansa. Onhan tässä kierretty maailmaa kameran kanssa ennenkin. Hammouda myöntää, että kuvaukset Playboy-lehteen kuumottavat. Tarkoituksena on kuvata isoja alastontutkielmia sekä julkkiksia. Kuvia voidaan käyttää paitsi Saksan myös Yhdysvaltojen Playboyssa. — Sain mukaani uusimman lehden, jonka kannessa on saksalainen näyttelijä tissit tönössä. Täällä kuvia otetaan kaikilta taiteen osa-alueilta, niin näyttelijöistä kuin urheilijoistakin. Hammoudan mukaan alastomuuteen suhtaudutaan muualla Euroopassa eri tavalla kuin Suomessa. — Täällä alastonkuvaukseen menevä julkkis otetaan inspiraationa. Häntä pidetään rohkeana. Kun joku Suomessa tekee saman, niin toinen kirjoittaa someen heti, että tuo leveilee taas tuon ahterinsa kanssa. Kuukausittain julkaistava Playboy-lehti on ilmestynyt vuodesta 1953. Amerikkalainen viihteeseen erikoistunut verkkolehti E! News kertoi viime kesänä, että Playboy-lehdillä olisi kuukausittain noin 700 000 lukijaa. Playboyn verkkosivustoilla vierailee kuukausittain 16 miljoonaa lukijaa. Saksalaisen Playboy-lehden levikki on vajaat 200 000 kappaletta jokaista vuosineljännestä kohti. Sillä on myös saksankieliset verkkosivut. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/09/Kouvolasta%20kotoisin%3A%20Nadi%20Hammouda%20alkaa%20kuvata%20Playboylle/2017221999251/4