Kouvolan Sanomat: Kuka mitä häh? Pubivisat voimissaan Kouvolassa Pubivisailu on älyttömän koukuttavaa ja monelle viikon kohokohta. Näin sanoo Jari Keränen. Hän on ollut mukana perustamassa viihdetuotantoyhtiö Royal Eventsiä, joka järjestää pubivisoja ympäri Suomea. Yhtiön visat tunnetaan nimellä Baaripähkinä. Keräsen mukaan tuopin ääressä visailulla on ollut Suomessa vahva jalansija jo vuosikymmeniä. — Kun aloitimme vuonna 2009, mietimme, miten sitä perinnettä voisi kehittää. Otimme käyttöön ääninäytteet ja screenit kuva-arvoituksineen. Keräsen mukaan pubeissa kuuluu tarjota niin sanottua kansanvisaa, jossa helpohkoja ajankohtaisia kysymyksiä höystetään nippelikysymyksillä. Hyvässä visassa tulee tarjota kysymyksiä laajasti eri aihe-alueista — niin maantiedosta, urheilusta kuin populaarikulttuuristakin. Baaripähkinä-kysymyksiä tehtailee päivittäin seitsemän hengen tiimi. Pubeissa on toki edelleen myös vanhan liiton visoja, jotka ovat yhden ihmisen käsialaa ja etenevät ilman multimedialaitteistoa. — Molempia mahtuu kaupunkiin. Osallistujatkin ovat osittain samoja.

