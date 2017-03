Uutinen

Kouvolan Sanomat: Netta Selin ottaa ohjat Kouvolan keilahallissa — iäkäs yrittäjäpariskunta antaa oppia, tukea ja turvaa Visionääriksi itseään kutsuva Netta Selin toimi aiemmin Kouvolan kaupungilla yrityskoordinaattorina ja auttoi pitkäaikaistyöttömiä. Rekrytointityössään hän loi kontaktit Kouvolan keilahalliin, jossa yrittäjäpariskunta Keijo Ylönen, 70, ja Ulpu Kaikko, 81, tekee hiljalleen tilaa nuoremmilleen. Uudessa pestissään keilahallin liiketoimintapäällikkönä Selin, 43, pääsee yhdistämään monipuolisen koulutustaustansa, joka koostuu myynnistä, henkilöstöhallinnosta ja johtamisesta. Selin nostaa keilahallin työntekijöiden määrän viiteen. — Kiinnostuin tämän työn kokonaispaketista, joka tuo minulle paljon uutta tullessaan. Ulpulta ja Keijolta saan oppia, tukea ja turvaa omaan tekemiseeni. Urheilupuiston alueella sijaitseva Kouvolan keilahalli on viihdekeskus. Alakerrassa keilataan ja yläkerran juhla- ja kokoustiloissa vietetään monenlaisia tilaisuuksia häistä tyky-päiviin ja ristiäisistä polttareihin. Selin on jo ihastunut 500-neliöiseen neljän kabinetin kokonaisuuteen, johon lämminhenkisyyttä luovat antiikkikalusteet ja taulut. — Kouvolassa on paljon kokoustiloja, muttei juuri tällaisia, joissa voi tarjota elämyksellisiä tilaisuuksia. Näen tiloissa paljon potentiaalia. Kaikko ja Ylönen perustivat keväällä 2012 Kouvolan Keilahalli oy:n. Vuonna 1974 rakennettua hallia on sen jälkeen remontoitu mittavasti. Kaksikko ei tunne haikeutta tai luopumisen tuskaa jättäessään avaimet pöydälle Selinin käyttöön. — Ikä tekee sen, että olen kovin väsynyt puurtamiseen. Olen luonteeltani sellainen, että hommat pidetään ajan tasalla eikä mitään jätetä huomiseen. Tässä iässä sellainen käy raskaaksi, hallinnosta ja kirjanpidosta vastaava Kaikko sanoo. Myynti ja markkinointi on ollut Ylösen alaa. — Käytännössä me olemme tehneet kahdestaan neljän ihmisen työt, Ylönen toteaa. — Mutta jos Keijo jää kokonaan pois, hän ei pysy hengissä. Siihen on löydettävä jotain uutta tilalle, Kaikko vinkkaa vieressä istuvalle miehelleen. Ylönen yllättyi siitä, ettei liiketoimintapäällikön paikkaa hakenut yksikään keilailualan ammattilainen. Hän pitää oppimiskykyisen ja -haluisen Selinin vahvuutena ennakkoluulottomuutta. — Tässä tilanteessa on parempi kouluttaa tehtävään sellainen, jolla ei ole aiempaa kokemusta, kuin esimerkiksi ravintola-alan tekijä, joita oli hakijoista 60 prosenttia. Perheet ja yritykset ovat nousseet huikeaa vauhtia merkittäviksi käyttäjiksi Kouvolan keilahallin radoilla. Niin sanottujen vapaa-ajan heittäjien osuus on 60—70 prosenttia. Myös eläkeläiset ovat viikoittaisine vuoroineen tärkeä ryhmä. Valtakunnallisen rahaston juniorikeilailun tukemiseksi perustaneet Kaikko ja Ylönen muistuttavat, että keilailussa on huolehdittava eritoten harrastajien ääripäistä: junioreista ja veteraaneista. Lue koko uutinen:

