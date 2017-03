Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pohjois-Kymen sairaalan kirje Kouvolan valtuutetuille Pohjois-Kymen sairaalan työntekijöinä haluamme ilmaista huolemme tulevan sote-ratkaisun vaikutuksista sairaalan toimintaan. Kouvola on Suomessa väestömäärältään suurin alue, jossa erikoissairaanhoidon päivystys, vuodeosasto- ja leikkaustoiminta aiotaan lopettaa. Ministeriössä on pohdittavana malli, jossa Kouvolassa toimisi yleislääketieteen/akuuttilääketieteen päivystys tuettuna sisätautien takapäivystyksellä kello 7—22. Näin toimiva päivystys tukeutuu yöaikaan ja kirurgisten potilaiden kohdalla suurelta osin keskussairaalan erikoislääkäreiden tai erikoistuvien lääkäreiden antamiin puhelinkonsultaatioihin. Käytäntö on osoittanut, että puhelimessa tilanteen arvioiminen on haastavampaa kuin, jos potilasta on mahdollista käydä paikan päällä päivystyksessä arvioimassa. Jatkossa ensihoito ohjeistetaan ajamaan suoraan keskussairaalaan, jos arvioidaan, että potilaan hoito vaatii vaativampaa vuodeosastohoitoa tai erikoislääkärin arviota. Todennäköisesti myös aivoverenkiertohäiriöt jatkossa ohittavat Pohjois-Kymen sairaalan Poksin päivystyksen. Joillekin potilaille tulee useampia kontakteja saman vaivan vuoksi terveydenhuollon eri pisteisiin ja hoidon aloittaminen saattaa viivästyä. Potilaiden ja omaisten matkustaminen maakunnassa lisääntyy merkittävästi. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät tule toteutumaan Kymenlaakson eri päissä. On suunniteltu, että lopetettavaa toimintaa korvaamaan Poksiin muodostetaan kuntouttava sairaala. Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen tilalle tulee nykyisiä terveyskeskusvuodeosastoja vastaavia yleislääketieteen osastoja. Jatkossa Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastoilla hoidetaan nykyistä huomattavasti vähemmän akuutisti sairastuneita potilaita. Vuodeosastojen paikkamäärä on tehdyn ratkaisun myötä 115. Tämä lukema kattaa jatkossa kaikki Kouvolan vuodeosastopaikat. Tällä hetkellä Poksin ja Marjoniemen vuodeosastojen yhteen laskettu paikkamäärä on 191. Tapahtuu siis iso vuodepaikkojen vähennys joka vastaa paikkamäärältään kolmen vuodeosaston sulkemista. Vuodeosastojen ohella suljetaan leikkausosasto, leiko-yksikkö, tehostetun valvonnan osasto ja päivystyksen toiminta supistuu. Tämän myötä vähintään 160 sairaanhoitajan ja lääkärin työpaikkaa katoaa. Työpaikkoja häviää myös niin sanotuista tukipalveluista (laitoshuoltajat, välinehuoltajat, toimistopalvelut, hallinto ym). Palvelujen heikentymisen lisäksi Kouvola menettää todennäköisesti noin 200 työpaikkaa. Osa työntekijöistä vaihtaa paikkakuntaa ja Kouvolan verotuloja menetetään. Paikkakunnan imago kärsii. Hiljattain uutisoitiin yritysjohtajien ranking-lista suomalaisten kaupunkien kiinnostavuudesta yritysten silmissä. Kouvola oli listalla toiseksi viimeisenä Kotkan ja Kajaanin välissä. Sote-ratkaisujen myötä suunta ei korjaannu. Olemme myös huolissamme siitä miten Poksiin pystytään rekrytoimaan lääkäreitä ja hoitajia toteuttamaan suunniteltua toimintaa. Lääkäriliiton ”Lääkärit Suomessa — tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2016” -julkaisun mukaan Kymenlaaksossa on toiseksi vähiten työikäisiä lääkäreitä 1 000 asukasta kohti. Kymenlaaksoon on siis nykyiselläänkin vaikea rekrytoida lääkärityövoimaa. Pohjois-Kymen sairaalassa jatkossa tarjolla olevat työnkuvat eivät välttämättä ole lääkäreitä tai hoitajia houkuttelevia. Pystytäänkö luvattua poliklinikkatoimintaakaan toteuttaa suunnitellusti? Julkinen sektori näyttää tarjoavan hyvin vähän Kouvolassa toimivalle erikoissairaanhoidolle. Käynnissä on selvitys mahdollisen yhteisyrityksen perustamisesta. Yritysten antamat tarjoukset eivät toistaiseksi ole olleet julkisia. Tarjouspyynnön mukaan hankintamenettelyyn sisältyvät terveysasemien vastaanotto, perusterveydenhuollon osastohoito, hoitotarvikepalvelu, suun terveydenhuolto, aikuispsykiatrian avopalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, terveydenhuollon päivystys, erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminta ja osastohoito, anestesia- ja leikkaushoito, kotiutusyksiköt, kotiutustiimi, päihdepalvelut sekä työterveyspalvelut. Toivomme, että julkistetaan se, mitä pääpiirteissään on tarjolla. Voisiko ratkaisu taata pitkäksi aikaa terveydenhuollon integraation, toimivuuden ja ammattilaisten säilymisen tällä alueella? Miia Melkoniemi, anestesiaylilääkäri, vastaava lääkäri ja joukko ylilääkäreitä sekä osastonhoitajia Lue koko uutinen:

