Kouvolan Sanomat: Poksissa vaivaa epätietoisuus, leikkaussalista lähtee hoitajia jo muualle Pohjois-Kymen sairaalassa odotellaan epätietoisina sitä, mihin suuntaan päivystysratkaisu lopulta Kouvolan osalta kääntyy. Ministeriön lausunnossa ei oteta kantaa mahdolliseen takapäivystykseen, sanoo päivystyspalveluiden ylilääkäri Kimmo Salmio. — Mitään asetuksiahan aiheesta ei vielä ole tehty. Salmion mukaan tyypillisiä tilanteita, joissa potilas hyötyy paikalla olevasta päivystäjästä, ovat erilaiset rytmihäiriö- ja vammatilanteet. — Tällaisia tilanteta on, joissa on ollut tärkeää, että erikoislääkäri on ollut paikalla ja hoito on alkanut välittömästi. Salmio huomauttaa, että sairaalan profiili tosin muuttuu joka tapauksessa kun Poksin tehtäviä vähennetään. Muun muassa leikkaustoiminta on loppumassa kokonaan. Hoitajien huolena on se, minkälaista terveydenhoitoa kouvolalaiset tulevaisuudessa saavat, sanoo ylihoitaja Marja-Terttu Nuorivuori. — Nyt meillä on kirurgeja, ortopedejä ja muita erikoisosaajia, jotka toimivat takapäivystäjinä, mutta tekevät vuoroja myös poliklinikalla. Jos takapäivystys jää pelkäksi puhelinkonsultaatioksi, niin onko meillä päivälläkään poliklinikan pitäjiä, hän kysyy. Vastaanottopalveluista ja poliklinikoilta ei Nuorivuoren mukaan ole vielä lähtenyt hoitajia muualle. Leikkauspuolella tilanne muutos sen sijaan näkyy jo nyt. — Monet leikkaussalihoitajat ovat jo hakeutuneet muualle tai kouluttautuvat eteenpäin, koska leikkaussalitoiminta on loppumassa. Epävarmuus päivystyksen järjestelyistä puhuttaa kuitenkin myös hoitajia. Lähihoitaja Anne Suni sanoo kuitenkin odottelevansa ratkaisuja rauhassa. — Luotan siihen, että töitä riittää. Sinänsä ei pelota, monia muita varmaankin kyllä, sanoo Suni, jolla on itsellään eläkeikään vielä kuusi vuotta. Hoitajien keskuudessa Lähihoitaja Anne Suni sanoo kuitenkin odottelevansa ratkaisuja rauhassa. Hänellä riittää uskoa siihen, että töitä riittää. Monia muita tilanne luultavasti pelottaa, sanoo Suni, jolla on itsellään eläkeikään vielä kuusi vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/09/Poksissa%20vaivaa%20ep%C3%A4tietoisuus%2C%20leikkaussalista%20l%C3%A4htee%20hoitajia%20jo%20muualle/2017221996989/4