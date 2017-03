Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ratamon rakennustyöt alkanevat syksyllä Carea Sairaalat rakentaa sekä Ratamo-keskuksen että Kymenlaakson keskussairaalan laajennuksen ja tekee peruskorjauksen. Carea Sairaaloiden toimitusjohtaja Helena Kinnunen arvioi, että Ratamon maanrakennustyöt voivat alkaa syksyllä. — Paljon riippuu siitä, kuinka paljon voimme hyödyntää jo tehtyjä suunnitelmia. Kinnunen sanoo, että ensin käydään neuvottelut Kouvolan kanssa siitä, että jo tehty Ratamo-suunnittelu siirretään liiketoimintakauppana Carea Sairaaloille. — Sen jälkeen alamme järjestää yhteistä hankeprojektia ja -suunnitelmaa. Tarkoitus on, että olisi yksi projektiorganisaatio, jossa olisi kaksi erillistä hanketta. Kinnusen mukaan yksi vaihtoehto on, että kokonaisuutta johtaa yksi hankejohtaja. Keskussairaalan laajennusosan työt alkanevat toukokuussa. Vähitellen aloitetaan myös peruskorjaus. Kymenlaakson sote-investointien kustannusarvio on 217 miljoonaa euroa, josta Ratamo-keskuksen osuus on 62 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

