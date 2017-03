Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tax free -myynti selvässä kasvussa alkuvuonna – Kouvolassa helmikuussa 74 prosentin kasvu Tax free -myynti on piristynyt alkuvuonna huomattavasti. Kouvolassa tax free -myynti kasvoi helmikuussa 74 prosenttia vuoden 2016 luvuista. Koko maassa myynti kasvoi 66 prosenttia viime vuoden helmikuun luvuista. Luvut selviävät Global Blue Finlandin kokoamasta myyntitilastosta Tax free -myynnin kasvussa näkyy etenkin venäläisten ja kiinalaisten ostosmäärän kasvu. Venäläisten tekemien ostosten määrä on kasvanut alkuvuodesta 53 prosenttia ja kiinalaisten 141 prosenttia. Venäläisten ja kiinalaisten tekemät ostokset muodostavat 87 prosenttia koko tax free -myynnistä. Venäläisten osuus on alkuvuodesta ollut noin 65 ja kiinalaisten 22 prosenttia. Lue koko uutinen:

