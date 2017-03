Urheilijan stressitestistä tuli työhyvinvoinnin mittari

Kuva: Kihu

Huippu-urheilusta alkunsa saanut keksintö auttoi Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun johtajaa Sami Kalajaa hänen edellisessä ammatissaan opettajana.

Kihun kehittämää sykevälimittausta käytettiin alun perin mittaamaan urheilijoiden stressitasoa. Stressitason tietäminen auttoi muokkaamaan urheilijan valmentautumista kulloisenkin tilanteen mukaan.

Mittausta oli alettu käyttää myös työhyvinvoinnin parantamiseen.



Mittaus perustuu sydämen sykevälimittaukseen. Kilpaurheilun tutkimuksen parissa on todettu, että jos sydämen leposykkeessä tapahtuu vaihtelua, ihminen on rento. Kun taas leposyke käy tasaisesti kuin kello, henkilö on stressaantunut. Kalajan mukaan mittauslaite osaa erottaa rytmihäiriöt ihmisen normaalista sydämen lyöntitiheyden vaihtelusta.

Rehtorina toimiessaan Kalaja päätti selvittää työpaikkansa työhyvinvointia teettämällä koulun opettajilla sykevälimittauksen.

— Yhdellä opettajalla käyrä oli työpäivän aikana vihreällä ainoastaan viiden minuutin ajan. Hän oli niin lähellä loppuun palamista, ettei vapaa-aika enää riittänyt kunnolliseen palautumiseen.

Kalaja yritti parantaa opettajien jaksamista lainaamalla kouluun hierontatuolin, jossa saattoi rentoutua esimerkiksi välitunneilla. Uudessa mittauksessa opettajien stressitasot olivat laskeneet, joten Kalaja arveli tuolin auttavan palautumisessa.

— Päätin ostaa tuolin koululle, vaikka se oli hirvittävän kallis. Seuraavana vuonna sairauspoissaolopäivät puolittuivat.

Kyseinen stressitesti on yksi niistä monista keksinnöistä, jotka ovat levinneet huippu-urheilusta muille elämän alueille ja tavallisen kansan pariin. Näiden joukossa on muun muassa liikuntaa helpottavia teknisiä vaatteita ja keinoja kehon toimintojen mittaukseen.



