Kouvolan Sanomat: Vaalimainokset ilmestyvät Kouvolankin maanteille — niitä koskevat tarkat säännöt Tilapäisiä kuntavaalimainoksia saa tästä päivästä alkaen pystyttää maantien varteen. Liikenneturvallisuuden takia mainosten sijoittamisessa on tietyt säännöt. Liikennevirasto on julkaissut vinkkejä, jotka kannattaa muistaa vaalimainosten sijoittamisessa. Valitse turvallinen paikka vaalimainokselle Parhaita paikkoja vaalimainoksille ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä. Vaalimainokset tulee sijoittaa siten, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta. Älä aiheuta liikenteelle häiriötä, kun pystytät vaalimainosta Vaalimainoksen pystyttäminen ei oikeuta ketään ajamaan, pysäyttämään tai pysäköimään ajoneuvoa säännösten vastaisesti. Varsinkin päätien reunassa vaalimainosten asettamisen ja huoltamisen tulee aina tapahtua jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylän tai sivutien suunnasta. Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta liikennealueella liikkuessaan. Älä pystytä julistetta isompaa mainosta tiealueelle Tiealueella vaalimainoksen koko saa olla korkeintaan 80 x 120 cm. Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkiksi. Oheisessa listassa on lueteltu paikat, joihin vaalimainoksia ei saa sijoittaa. ELY-keskukset voivat poistaa liikenteelle vaaraa aiheuttavat mainokset maantien varresta. Alueurakoitsija voi poistaa myös liikenneviraston määräysten vastaiset mainokset. Mainoksen poistamisesta pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan ehdokkaalle etukäteen. Poistettu mainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen niin, että omistaja voi sen halutessaan noutaa. Lue koko uutinen:

