Uutinen

Kouvolan Sanomat: Älä mene halpaan, poliisi varoittaa huijareista — asiakas tilaa tuotteen alihintaan, mutta sitoutuukin monikymmenkertaisiin kuukausimaksuihin Itä-Suomen poliisi on viime aikoina kirjannut useita rikosilmoituksia tapauksista, joissa hyvää uskova asiakas on päätynyt huijatuksi. Asiakas on tilannut jonkin tuotteen selvään alihintaan, mutta onkin sitoutunut maksamaan siitä monikymmenkertaisesti. Poliisin mukaan huijauksia on tehty Spotifyn myynnissä ja Elisan ja Gigantin nimissä. Huijarit ovat luvanneet myydä esimerkiksi nuorison suosimaa Spotify Premium digitaalista musiikkipalvelua yhden euron hintaan. Tosiasiassa on kuitenkin käynyt niin, että tilausvahvistuksen mukaan tilaaja on käytännössä ilmaisen sovelluksen sijaan sitoutunut siihen, että hän suorittaa tililtä palveluntuottajalle joka kuukausi 49—81 euroa. Syynä huijatuksi tulemiseen on poliisin mukaan se, että asiakas ei ole tullut tarkasti lukeneeksi tarjouksen pienimpiä kirjaimia, joissa asia on puolihuolimattomasti kerrottu. Vastaavia huijausviestejä on lähetetty useiden hyvämaineisten yritysten kuten Elisan ja Gigantin nimissä. Houkutustuotteena on käytetty yleensä matkapuhelinta. Sitoumuksesta irti pääseminen on vaikeaa ja edellyttää yleensä käytetyn pankkikortin kuolettamista sekä poliisille tehtyä rikosilmoitusta. Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että rikolliset toimivat Suomen rajojen ulkopuolella ja tästä syytä Suomen poliisin tutkintamahdollisuuden kyseisiin juttuihin ovat rajalliset. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/%C3%84l%C3%A4%20mene%20halpaan%2C%20poliisi%20varoittaa%20huijareista%20%E2%80%94%20asiakas%20tilaa%20tuotteen%20alihintaan%2C%20mutta%20sitoutuukin%20monikymmenkertaisiin%20kuukausimaksuihin/2017522005838/4