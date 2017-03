Uutinen

Kouvolan Sanomat: Anttilan taloon etsitään uusia vuokralaisia Kouvolassa — isännöitsijän mukaan kiinteistö on hyvässä kunnossa Kouvolankadulla sijaitseva entinen Anttilan talo on hiljentynyt viime vuosina. Tavaratalo lähti kiinteistöstä kesällä 2014. Marraskuussa 2016 toimintansa lopettivat myös Alko ja K-supermarket Sipatti. Omistajien mukaan taloa ei ole kuitenkaan unohdettu. — Aaltoliike kääntyy toiseen suuntaan, kun kiinteistöön saadaan ensimmäinen uusi toimija, sanoo Alkon entisen liikehuoneiston omistava hämeenlinnalainen Markku Monto. Hänen mukaansa Alkon tilojen vuokrauksesta neuvotellaan parhaillaan. — Muutama kysely tuli hyvin nopeasti. En voi kertoa neuvotteluista tarkemmin ennen kuin nimet ovat paperissa. Suurimmat tilat eli entisen Anttilan ja K-kaupan huoneistot omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Esmero Property. Yhtiötä edustavan kiinteistönhallintayhtiön Newsecin mukaan vuokralaisia on etsitty aktiivisesti ja keskusteluja on käyty, mutta toistaiseksi asiasta ei ole tiedotettavaa. — Emme ole lyöneet lukkoon sitä, halutaanko tiloihin suuri toimija vai useita pienempiä. Olemme avoimia kaikille mahdollisille ratkaisuille, sanoo Mirja Ruponen Newsecistä. Entäpä talon kunto? Keskon aluejohtajan Antti Palomäen mukaan K-kauppa lähti pois, koska tilat olisivat vaatineet mittavan peruskorjauksen. Kymen Kiinteistöisännöinnin Ilpo Hokkasen mukaan talon kunto on hyvä. — Talo on ollut käytössä vuodesta 1988. Vuodesta 2005 lähtien kunnostuksiin on käytetty reilut 2,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöä on huollettu säännöllisesti, ja työ jatkuu edelleen. Hokkanen arvioi, että K-kaupan peruskorjaustarve on voinut liittyä nimenomaan liikehuoneistoon ja sen kalustoon, ei niinkään kiinteistöön. — Jokainen kaupassa asioinut on voinut muodostaa käsityksensä tiloista itse. Kiinteistö on joka tapauksessa hyvässä iskussa. Anttilan talo valmistui vaiheittain vuosina 1988 ja 1989. Talossa on 20 liikehuoneistoa ja 45 asuntoa. Keittiökalusteisiin keskittyvä HTH Keittiöforum on toiminut itse omistamissaan tiloissa alusta asti. — Talo ei ole missään nimessä vanha. Valmistuessaan se oli yksi kaupungin moderneimpia, ja talotekniikkaa on uudistettu sen jälkeen, sanoo toimitusjohtaja Harry Pakkanen. Pakkasen mukaan talon hiljentyminen ei ole vaikuttanut merkittävästi keittiökalustemyyntiin. — Meillä on erikoisliike, johon tullaan tarpeen mukaan. Tietenkin toivon, että myös muita vuokralaisia löytyy. Otsikkoa päivitetty kello 11:06 Lue koko uutinen:

