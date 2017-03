Uutinen

Kouvolan Sanomat: Elokuva: Untuvikko ja konkari kohtaavat Saattokeikassa Räppäri Noah Kinin, 22, ja näyttelijälegenda Heikki Nousiaisen, 71, tähdittämä Saattokeikka nähdään viikonloppuna ensi-illassa yli sadalla kankaalla. 1,4 miljoonan euron budjetilla tehty elokuva on tyylilajiltaan draamakomedia. Tuottaja Rimbo Salomaa kertoo, että elokuvan tavoitteena on saada satatuhatta katsojaa. Elokuva on tyylipuhdas road movie. Maahanmuuttajan poika tutustuu helsinkiläislähiössä yksin asuvaan änkyrään, joka houkuttelee 17-vuotiaan pojan autokuskikseen. Seuraa vaarallisia ja huvittavia kohtauksia, ja matkalaisten vihastelu lämpenee ystävyydeksi. Komedia hivuttautuu draaman puolelle. — Vaikeita asioita ei kannata lähestyä ranteet auki, ohjaaja Samuli Valkama sanoo. Hän tietää, että jotkut inhoavat draamakomediaa tyylilajina, mutta huumorin varjolla on helpompi käsitellä vakavia aiheita. — Elokuvan pitää olla elämysmatka, josta voi nauttia. Elokuvan alkuperäisen käsikirjoituksen kirjoitti Khadar Ahmed, 36, joka muutti aikanaan Somaliasta Suomeen. Lopulliseen elokuvakäsikirjoitukseen osallistui myös ohjaaja Samuli Valkama. — Tämä on ensimmäinen maahanmuuttajan kirjoittama käsikirjoitus Suomessa, josta on tehty elokuva, tuottaja Salomaa sanoo. Elokuva käsittelee maahanmuuttajiin kohdistuvien ennakkoluulojen lisäksi myös perhetematiikkaa. Nousiainen löysi käsikirjoituksesta vahvan viestin: itse kunkin pitää rikkoa omat ennakkokäsityksensä. Pitää kuunnella muitakin mielipiteitä. Noah Kin tähdentää sitä, että rasismi ei ole vain pohjoismainen vitsaus, vaan maailmanlaajuinen ongelma. — En ole itse varsinaista rasismia kokenut, mutta ei se mikään Hollywood-myytti ole. Elokuva saa ensi-iltansa 10.3. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Elokuva%3A%20Untuvikko%20ja%20konkari%20kohtaavat%20Saattokeikassa/2017222001182/4