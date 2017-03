Uutinen

Etelä-Karjalassa todettiin viime vuonna seitsemän uutta hiv-tapausta. Kaikki miehet, joilta virus löytyi, olivat yli 70-vuotiaita. Tartunta oli järjestään saatu Venäjältä. — Muutamassa tapauksessa tartunnat oli saatu useita vuosia sitten ja sairaus ehti edetä pitkälle ennen kuin hiv:n mahdollisuutta ryhdyttiin terveydenhuollossa pohtimaan, kertoo infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote). Pahimmissa tapauksissa miehet olivat taudin vuoksi hengenvaarassa ja joutuivat sairaalahoitoon. Tartunnat oli kaikki saatu Venäjän lähialueilla harjoitetun seksin seurauksena. Kouvolassa tilanne on Etelä-Karjalaa parempi. Carean tartuntataudeista vastaavan ylilääkärin Risto Pentikäisen mukaan Pohjois-Kymenlaaksossa ei ole viime vuosina ollut ikäihmisten hiv-tartuntoja. — Joku yksittäinen on saattanut olla muutaman viime vuoden aikana. Kymenlaakson hiv-potilaista suurin osa on jostain syystä Etelä-Kymenlaaksossa, Pentikäinen kertoo. Suomalainen toteaa, että hiv:n ja aidsin mahdollisuus on syytä ottaa huomioon myös iäkkäillä ihmisillä. — Usein heiltä etsitään ensin syöpää. Oirekuva on kirjava. Jokaisella on oikeus päästä hiv-testiin, muistuttaa Suomalainen. — Se ei vaadi muuta kuin ilmoituksen terveyskeskukseen. Viruksen saanut syö suun kautta otettavia lääkkeitä lopun ikänsä. Nykyinen hiv-lääkitys on tehokas. — Sillä on vähäiset sivuvaikutukset. Lääkitys aloitetaan, kun potilas on itse siihen valmis. Ajoissa aloitettu lääkitys pitää potilaan hyväkuntoisena. — Hän pystyy elämän suurin piirtein normaalia elämää. Jos tauti pääsee etenemään aids-vaiheeseen, on edessä kivisempi tie. Sieltäkin on kyllä mahdollista nousta hyvään kuntoon. Lääkekustannukset maksaa yhteiskunta. Hiv-lääkityksen kustannus on Suomalaisen mukaan 1 500—1 600 euroa kuukaudessa potilasta kohti. — Se on kuitenkin erittäin kustannustehokasta hoitoa.

