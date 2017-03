Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo lainaa Sami Tammisen ja Tomi Raution loppukaudeksi Mestikseen KooKoo lainaa hyökkääjä Sami Tammisen, 19, ja maalivahti Tomi Raution, 20, loppukauden ajaksi Mestikseen. Tamminen palaa KeuPa HT:n riveihin ja Rautio siirtyy Kajaanin Hokkiin. Tamminen on pelannut kuluvalla kaudella 24 ottelua nuorten SM-liigassa, 5 Mestiksessä ja 29 Liigassa. Hän iski Liiga-uransa ensimmäisen täysosuman torstaina Lappeenrannassa SaiPaa vastaan. Rautio on pelannut kuluvalla kaudella nuorten SM-liigassa 25 ottelua torjuntaprosentilla 91,0. Viime keväänä hän torjui Mestistä Kokkolan Hermeksessä yhteensä kolmen ottelun verran. Maalivahdit saavat liikkua Mestiksen ja Liigan väliä aina Mestiksen runkosarjan päättymiseen saakka, vaikka siirtoaika umpeutui helmikuun puolivälissä. Tamminen puolestaan on KooKoon nuorten pelaajien listalla, jolle kuuluvat pelaajat saavat liikkua Liiga-seuran ja yhden Mestis-joukkueen välillä kauden päättymiseen asti. Lue koko uutinen:

