Kouvolan Sanomat: Kouvoilta hyvä uutinen kesken kotiottelun — Ville Kaunisto teki kahden vuoden jatkosopimuksen Ville Kaunisto pelaa myös kahdella seuraavalla kaudella Kouvoissa Korisliigaa.Kouvolalaisseura tiedotti jatkosopimuksesta tyylikkäästi perjantaina Kouvot—Kataja-ottelun ensimmäisen 10-minuuttisen jälkeen Mansikka-ahon urheiluhallissa. Jatkosopimuksesta kerrottiin Kauniston videotervehdyksellä hallin valkokankaalla. Kotiyleisö palkitsi uutisen raikuvilla aplodeilla.Kaunisto on tällä hetkellä loukkaantuneena. Kuluva kausi päättyi marraskuun alkupuoliskolla akillesjänteen katkeamiseen vierasottelussa Tampereella. Kuntoutus on sujunut vähintään toivotulla tavalla.— Kuntoutusjakso on sujunut kaikin puolin positiivisissa merkeissä. Olen kuntouttanut jalkaani kiihtyvällä tahdilla loistavan fysioryhmämme ohjeiden mukaisesti ilman takapakkeja. Pääsen jo lenkkeilemään, ja se vain nostattaa lisää paluuintoa. Onneksi minulla on pitkä kesä laittaa itseäni huippukuntoon, kunnes taas ensi kausi alkaa.Ammatikseen myös Espanjassa, Italiassa, Sveitsissä ja Ranskassa koripalloillut turkulaiskasvatti edustaa Kouvoja nyt jo kolmatta jaksoaan (2002—2004, 2009—2011 ja 2013—). Kaunisto on voittanut Kouvoissa kaksi Suomen mestaruutta.Kauniston lisäksi Kouvoilla on ensi kaudelle pelaajasopimukset Arttu Saarijärven, Teemu Knihtisen ja James Sinclairin kanssa.Kouvojen päävalmentajaksi sapattivapaalta palaava Jyri Lehtonen iloitsee luottopelaajansa jatkopäätöksestä.— Mahtavaa, kun Ville jatkaa vielä ainakin seuraavat kaksi vuotta. Saamme koppiin ja kentälle johtajuutta, tuossa järjestyksessä. Tiedän hänen tulevan perfektionistina takaisin kuntoutusjaksolta hyvässä iskussa. Tulevan kauden joukkueestamme on tulossa nuorehko, mutta hirmuisen upsiden omaava. Kapteenin rooli korostuu kauden aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Kouvoilta%20hyv%C3%A4%20uutinen%20kesken%20kotiottelun%20%E2%80%94%20Ville%20Kaunisto%20teki%20kahden%20vuoden%20jatkosopimuksen/2017222006210/4