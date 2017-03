Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvojen hyökkäyspeli tukehtui ja Kataja meni menojaan — ”Ensimmäinen puoliaika isät vastaan pojat -pelaamista” Korisliigan hallitsevan mestarin ja kuluvan kauden suurimman mestarisuosikin kohtaamisessa Joensuun Kataja näytti Kouvoille vahvuuttaan perjantaina Mansikka-ahon urheiluhallissa. Kataja kamppailee runkosarjan voitosta, ja Kouvot hakee hyviä asetelmia pudotuspeleihin, joihin joukkueen on toki ensin lopullisesti varmistettava paikkansa. Keskiviikkona Tampereella Pyrintöä vastaan kyykännyt Kataja tuli Kouvolaan kulmahampaat esillä ja voitti 77—93 (31—50). Kouvot aloitti ottelun väkevästi. Korisliigan pistetilastossa kolmantena komeileva Kouvojen Steven Pledger latasi peräti viisi kolmen pisteen heittoa pohjaan ensimmäisellä neljänneksellä, jonka jälkeen Kataja johti vain kahdella pisteellä 22—24. Toisesta neljänneksestä lähtien kouvolalaisjoukkueen hyökkäyspeli alkoi yskiä ja hetkittäin se tukehtui täysin. Toinen 10-minuuttinen meni Katajalle roisisti 9—26. Yhdeksän pisteen jakso ei ole kuitenkaan Kouvojen kauden pienin pistemäärä yhden 10-minuuttisen aikana. Sarjan alussa vierasottelussa Lapualla Kouvot teki ensimmäisellä neljänneksellä vain seitsemän pinnaa. Kouvojen kolmosten onnistumisprosentti taukoon mennessä oli huikaiseva 57, mutta kakkosensa kotijoukkue tuhri ohi milloin mistäkin paikasta. Kouvot pussitti vain kolme kakkosta 16 yrityksestä. Kouvot voitti toisen puoliajan 46—43, mutta voitosta kotijoukkueesta ei ollut enää pelaamaan. Ensimmäisellä puoliskolla Kataja piti levypallokamppailussa jöötä 11—25. Jälkimmäisen 20 peliminuutin osalta Kouvot kaapi kaksi levypalloa enemmän kuin vierasjoukkue (27—25). 29 pistettä nakuttanut ja kymmenen levypalloa rouhinut Pledger teki tälläkin kertaa kovat tilastot Katajaa vastaan. Pledgerin pistekeskiarvo kauden neljässä Kataja-ottelussa on lähes 30. — Ei voi olettaa, että yksi pelaaja heittää hurjalla prosentilla läpi koko ottelun. Emme saaneet joukkuehyökkäyksestä apuja Pledgerille, Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola kommentoi. Poikola piti ensimmäistä puoliaikaa isät vastaan pojat -tyylisenä otteluna. — Meillä on kieltämättä nuoria pelaajia, joille Katajan pelikovuus oli liikaa. Emme pystyneet vastaamaan siihen kovuuteen. Siitä olen tyytyväinen, että pystyimme aika paljon parantamaan toisella puoliajalla, mutta Katajan tasoista joukkuetta vastaan se ei riittänyt. James Sinclair pelasi ensimmäisen ottelunsa Kouvoissa ja heitti 21 pistettä hyvällä 66 prosentin teholla. Kun Pledger ja Sinclair iskivät kahteen mieheen 50 pistettä, muulle joukkueelle jäi vain 27 pinnaa. Osku Heinonen tunnetaan hyvänä kolmen pisteen heittäjänä, mutta Kataja-ottelussa Heinonen jäi lyhyen ajan sisällä jo neljännen kerran kokonaan pisteettä. Heittoyrityksiäkään ei tahdo liiemmin Heinoselle tulla. Liigassa seitsemäntenä jatkavalta Kouvoilta puuttuivat Michael Cuffee ja Raheem Appleby, joiden pelaamisen tiedettiin olevan epävarmaa. Kataja pelasi kolmannen ottelunsa peräkkäin ilman Korisliigan kirkkainta kotimaista tähteä Teemu Rannikkoa, joka osallistui verkkarit yllään penkiltä aktiivisesti joukkueen ohjaamiseen ja kannustamiseen valmennusryhmän apuna. Kovan pelaajamateriaalinsa laajuutta Kouvolassa esitelleen Katajan kovimmat pisteidentekijät olivat Darryl Bryant (27/6), Rion Brown (25/10) ja Jarekious Bradley (19/5). Lue koko uutinen:

