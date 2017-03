Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kielenopetus maahanmuuttajaäideille pääsee hyväksi esimerkiksi Kouvolan kaupungin malli maahanmuuttajaäideille suunnatusta suomen kielen koulutuksesta saa kiitosta. Mallia esitellään Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Helsingissä 14.—15. maaliskuussa. Työ- ja elinkeinoministeriö on aiemmin valinnut Kouvolan niiden kymmenen kunnan joukkoon, joiden kokemusten perusteella kehitetään jatkossa kunnille ohjeistusta ja suosituksia kotiäitien suomen kielen opetuksesta. Kouvolassa kielenopetus on toteutettu monialaisena verkostoyhteistyönä. Mukana ovat Kouvolan seudun ammattiopiston opettajat ja opiskelijat sekä Kymenlaakson Martat. Äitien oppituntien aikana Ksaon avoimen varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat huolehtivat heidän lapsistaan. Opetus lähtee äitien omista tarpeista ja opastaa heitä selviytymään esimerkiksi ruokakaupassa ja lääkärissä. — Koulutusmallissa kohtaamisen merkitys korostuu. Tarjoamme maahanmuuttajaäideille luonnollisen kosketuspinnan valtaväestön toimintaan ja teemme suomalaista varhaiskasvatustoimintaa tutuksi maahanmuuttajaperheille, sanoo kehittämissuunnittelija Anita Nikkanen. Opetusjaksot ovat kolmen kuukauden mittaisia, ja niissä on opetusta parina päivänä viikossa. Kouvolan mallia sovelletaan nyt kolmannen opetusryhmän kanssa. Lue koko uutinen:

