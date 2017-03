Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa osoitetaan mieltä turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta lauantaina Kouvolan keskustassa järjestetään lauantaina tukimielenosoitus Helsingissä jo kuukauden ajan kestäneelle turvapaikanhakijoiden Right to Live -mielenosoitukselle. Turvapaikanhakijat protestoivat Suomen hallituksen ja Maahanmuuttoviraston toimia. — Haluamme mielenilmauksella samaa kuin helsinkiläisetkin mielenosoittajat. Otamme mukaan kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, joissa on räikeitä virheitä. Parhaillaan yritämme saada Maahanmuuttoviraston edustajaa paikalle lauantain tapahtumaan. Toivomme vain inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa kohtelua, irakilainen turvapaikanhakija Qaisar Alazzawi kertoo. Alazzawi on yksi lauantaisen tukimielenosoituksen järjestäjistä. Hänen mukaansa myös Kouvolassa on turhauduttu Migrin tekemiin turvapaikkapäätöksiin. — Emme ymmärrä Migrin logiikkaa. Eräskin afganistanilainen ystäväni sai kielteisen päätöksen siksi, että Migrin mielestä Irakissa on turvallista. Miehen kotimaa siis vaihtui lennosta. Mitä logiikkaa siinä on? Kouvolalaisten maahanmuuttajien itsenäisesti järjestämä tukimielenosoitus lähtee liikkeelle kello 14 Tunnelikadun pysäköintialueelta liikkuen Kouvolankatua pitkin pysähtyen kävelykatu Manskille Rosson ja Coffee Housen eteen. Tapahtuma päättyy kello 17. Turvapaikanhakijoiden apuna on ollut Kouvolan vastaanottokeskusten vapaaehtoistyöntekijöitä. Yksi apureista on Sari Nuuttila. — Kyseessä on rauhanomainen mielenosoitus. Odotamme paikalle runsaasti kouvolalaisia turvapaikanhakijoita. Arvioisin mielenosoitukseen osallistuvan noin 200 henkeä, mutta mahdollisesti enemmänkin, Nuuttila kertoo. Kaikki Kouvolan alueen turvapaikanhakijat ovat tietoisia lauantain mielenosoituksesta. Mukana on kävelemässä myös suomalaisia. — Kaikki kouvolalaiset saavat osallistua kulkueeseen ilman mitään ennakkoilmoittautumisia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Kouvolassa%20osoitetaan%20mielt%C3%A4%20turvapaikanhakijoiden%20inhimillisen%20kohtelun%20puolesta%20lauantaina/2017222002145/4