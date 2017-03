Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksao saa ensi syksylle 260 000 euroa lisää rahaa — leikataan muista lasten ja nuorten palveluista Kouvolan seudun ammattiopisto Ksao saa ensi syyslukukaudelle 260 000 euron lisärahoituksen. Osa rahasta menee siihen, että lähiopetusta lisätään enintään kaksi tuntia viikossa koulutuslinjojen tarpeiden mukaan. Lasten ja nuorten lautakunta päätti asiasta keskiviikkoiltana yksimielisesti. Ammattiopiston esimiesten mukaan lisäraha on tervetullutta. He esittivät kuitenkin ennen lautakunnan kokousta, että rahaa ei kannata kohdentaa yksinomaan lähiopetukseen. Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen sanoo, että kaikilta koulutuslinjoilta lähiopetusta ei ole leikattu, joten lisäystäkään ei tarvita. — Esimerkiksi lentokonealan koulutuksessa on tiukat säädökset, kuinka paljon mitäkin opetusta on tutkintoa varten annettava. Siellä lähiopetusta ei ole voinutkaan vähentää. Vielä helmikuussa lautakunta halusi lisätä 1—2 viikkotuntia lähiopetusta. Jos rahaa viikkotuntilisäysten jälkeen jää, osa voidaan käyttää duunipajatoiminnan vakinaistamiseen, opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen ohjauksen kasvattamiseen ja opetuksessa käytettävän kaluston ja laitteiden hankintaan. Duunipajassa annetaan yksilöllistä tuettua opetusta ja ohjausta sitä tarvitseville opiskelijoille. — Siellä voi suorittaa rästiin jääneitä opintoja. Ilman duunipajaa meillä olisi oikeasti kymmeniä Ksaosta eronneita opiskelijoita enemmän ja enemmän heitä, jotka eivät olisi valmistuneet tavoiteajassa, Ksaon rehtori Timo Olli sanoo. Ollin mukaan Ksaon esimiehet alkavat heti ensi maanantaina suunnitella, miten lautakunnan päätös käytännössä toteutetaan. Lähiopetuksen lisäys pitää raportoida lautakunnalle toukokuun kokoukseen mennessä. Ismo Korhosen mukaan Ksaon lisäraha johtaa siihen, että lautakunnan pitää leikata vastaavasti jostain muusta lasten ja nuorten palvelusta. Tämä päätös tehdään touko—kesäkuussa. Ensi vuoden mahdollisesta 520 000 euron lisärahoituksesta päättää kuntavaalien jälkeinen uusi lautakunta ja valtuusto vuoden 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Ksao%20saa%20ensi%20syksylle%20260%E2%80%89000%20euroa%20lis%C3%A4%C3%A4%20rahaa%20%E2%80%94%20leikataan%20muista%20lasten%20ja%20nuorten%20palveluista/2017222001472/4