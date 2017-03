Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuntavaaliehdokas: Vastasitko jo vaalikoneeseemme? Kouvolan Sanomien vaalikoneen vastausaikaa on jäljellä alle viikko. Vaalikone sulkeutuu ehdokkailta ensi tiistaina ja aukeaa sen jälkeen käyttäjille. Ehdokkaiden kirjautumistunnukset on lähetetty puolueille, jotka ovat välittäneet ne eteenpäin ehdokkailleen. Tällä hetkellä Kaakon Viestinnän lehtien yhteiseen vaalikoneeseen on vastannut noin 800 ehdokasta. Eniten vastauksia on tullut keskustan (187) ja kokoomuksen (168) ehdokkailta. Demareiden vastauksia on 155 ja perussuomalaisten 91. Vaalipäivä on 9. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa 29. maaliskuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Kuntavaaliehdokas%3A%20Vastasitko%20jo%20vaalikoneeseemme%20/2017522002496/4