Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuntavaaliehdokkaat saivat numeronsa — katso Iitin lista Kuntavaaliehdokkaiden ehdokasnumerot on julkistettu. Iitissä on 70 ehdokasta. Vaalipäivä on 9. huhtikuuta ja ennakkoäänestys alkaa 29. maaliskuuta. Suomen Keskusta r.p. 2 Aalto, Janne, taksiautoilija 3 Heinonen, Sinikka, SKY-kosmetologi 4 Holttinen, Erkki, eläkeläinen 5 Houni, Reijo, paloinsinööri, maanviljelijä 6 Joukanen, Jukka, tarjoilija 7 Koivunen, Pasi, metsätalousyrittäjä, maanrakennustyöntekijä 8 Kokkonen, Maria, tekniikan ylioppilas, vuokranantaja 9 Korpela, Liisa, eläkeläinen 10 Lallukka, Anuriikka, maatalousyrittäjä 11 Lehtinen, Seppo, maakunta-aktiivi 12 Lonka, Merja, maatalousyrittäjä, pitopalveluyrittäjä 13 Mertakorpi, Pekka, tuotantopäällikkö. DI 14 Mertakorpi, Siiri, projektikoordinaattori, VTK 15 Mettälä, Petri, masinisti 16 Mikkola, Jari, insinööri 17 Pasila, Olli, kunnallisneuvos, yhdistysaktiivi 18 Peltola, Anniina, VTM, koulutuspäällikkö 19 Räsänen, Vera, yrittäjä 20 Savelainen, Atte, toimitusjohtaja, yrittäjä 21 Tarula, Matti, maanviljelijä 22 Tuomala, Riitta, liikunnanohjaaja, Personal Trainer 23 Väinölä, Hannu, eläkeläinen 24 Väinölä, Päivi, lampuri, agrologi Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 25 Porkka, Kari, sähköteknikko 26 Viitala, Leena, yrittäjä Vihreä liitto r.p. 27 Hippeläinen, Päivi, metsätalousinsinööri 28 Holmberg, Terhi, vientihuolitsija 29 Sihvonen, Sari, kehitysvammaistenohjaaja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 30 Alatalo, Liisa, toimittaja, eläkeläinen 31 Dahl, Mika, myyntiedustaja 32 Drockila, Leif, pääluottamusmies, eläkeläinen 33 Eklund, Marko, työnjohtaja 34 Kaarlenpoika, Marko, kunnossapitoasentaja, pääluottamusmies 35 Kankkunen, Antti, yrittäjä 36 Laaksonen, Kyllikki, toimistosihteeri, eläkeläinen 37 Lehtinen, Eemeli, yhteiskuntatieteiden kandidaatti 38 Luoma-aho, Maria, vesitalousasiantuntija, DI 39 Palkinen, Antti, eläkeläinen 40 Pohjola, Markku, verkostosuunnittelija 41 Ruusunen, Aimo, eläkeläinen 42 Rämä, Kimmo, yrittäjä 43 Saarelma, Markku, lääketieteen lisensiaatti 44 Sundberg, Esa, eläkeläinen 45 Söderholm, Merja, lähihoitaja 46 Vierumäki, Juha, luutnantti evp., linja-autonkuljettaja Kansallinen Kokoomus r.p. 47 Alestalo, Riitta, agronomi 48 Helineva, Mirja, tilitoimistoyrittäjä 49 Holmström, Jari, tehdaspalvelupäällikkö, mv 50 Kare, Terhi, KTM, DI 51 Nikula, Juha, työteknikko, eläkeläinen 52 Nordlund, Jyrki, eläkeläinen 53 Reiman, Annukka, eläkeläinen 54 Ruuskanen, Satu, erityisasiantuntija, HTM 55 Taavila, Eija, pankkineuvoja, eläkeläinen 56 Yli-Kaitala, Markku, matkailuyrittäjä Iitin Sitoutumattomat ry 57 Ahonen, Esko, tiehöylänkuljettaja, eläkeläinen 58 Ahonen, Vesa, yrittäjä 59 Holmberg, Anne, siivooja 60 Hutri, Heikki, kirvesmies, yrittäjä 61 Jaakkola, Taina, päihde-/psykiatrinen sairaanhoitaja 62 Kytösaho, Maiju, yrittäjä 63 Lavonen, Esa, metsätalousyrittäjä 64 Ojala, Veikko, talonmies 65 Purho, Matti, yrittäjä 66 Rintala, Ainokaisa, lähihoitaja 67 Saarinen, Kari, yrittäjä 68 Talja, Arja, insinööri AMK Iitin Vasen Ryhmä 69 Suhonen, Hannu, merkonomi, kunnanvaltuutettu 70 Vahvelainen, Arto, työmies Keskusta ja kristillisdemokraatit ovat vaaliliitossa. Lue koko uutinen:

