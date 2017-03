Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuntavaaliehdokkaat saivat numeronsa — katso Kouvolan lista Kuntavaaliehdokkaiden ehdokasnumerot on julkistettu. Kouvolassa on 346 ehdokasta. Vaalipäivä on 9. huhtikuuta ja ennakkoäänestys alkaa 29. maaliskuuta. Vasemmistoliitto r.p. 2 Ahola, Anssi, työtön 3 Aslan, Erdal, lähihoitaja, vartija 4 Byman, Mika, lähihoitaja, artisti 5 Byman, Timo, paperiliiton sihteeri 6 Byman-Räisänen, Mari, lähihoitaja 7 Harju, Elli, opiskelija 8 Hiltunen, Petri, aluetoimitsija 9 Hujanen, Jenni, opiskelija 10 Jauho, Arto, sähköasentaja, artisti 11 Kivekäs, Aleksi, tradenomi 12 Laapas, Harri, prosessinhoitaja 13 Lahtinen, Teijo, lehdenjakaja, graafinen suunnittelija 14 Liukkonen, Jorma, perhetukikeskuksen ohjaaja 15 Mechelin, Katja, pääluottamusmies, siivooja 16 Muhamud, Said Elmi, insinööri, ohjaaja 17 Mäkelä, Jukka, operaattori 18 Pajari-Seppänen, Hanna, ammatillinen opettaja 19 Peri, Oili, lastenkodin ohjaaja, eläkeläinen 20 Porvari, Sari, FM, ratkaisuasiantuntija 21 Rantamo, Tuula, työsuojeluvaltuutettu, lähihoitaja 22 Ruohoniemi, Riku, kirvesmies, puuseppä 23 Rydenfelt, Jouni, freelance muusikko 24 Taskinen, Jyrki, ravintolayrittäjä Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 25 Ampuja, Virja, freelancer 26 Flöjt, Marko, kirkon nuorisotyönohjaaja 27 Hakkarainen, Irmeli, talousjohtaja 28 Heinola, Mervi, sairaanhoitaja, koulunkäynninohjaaja 29 Hyppänen, Maria, lastentarhanopettaja, sosionomi (AMK) 30 Hämäläinen, Tiina, FM, kieltenopettaja 31 Jokivuori, Henry, yrittäjä 32 Kenttälä, Maarit, teologian opiskelija 33 Komppa, Kalevi, paperityömies, eläkeläinen 34 Kukkonen, Heli, ulosottomies, eläkeläinen 35 Kõllo, Katrin, opettaja 36 Laukala, Hannu, eläkeläinen 37 Lehtinen, Ville, elintarviketyöntekijä 38 Majander, Risto, lehtori, eläkeläinen 39 Mäkinen, Arto, kirvesmies, myyntiedustaja 40 Pesonen, Kaija, lähetystyöntekijä, eläkeläinen 41 Pylkäs, Kirsi, opettaja 42 Pyötsiä, Johanna, maatalousyrittäjä 43 Rantala, Jussi, hammaslääkäri 44 Saarinen, Pia, kirkon nuorisotyönohjaaja 45 Sahamies, Arto, erityisluokanopettaja 46 Smeds, Sakari, luottojohtaja 47 Sokura, Lassi, eläkeläinen 48 Suutari, Tero, maatalousyrittäjä, metsätalousinsinööri 49 Tanska, Juha, suntio 50 Tommola, Pekka, lähihoitaja, toiminnanjohtaja 51 Vainio, Vesa, veturinkuljettaja, eläkeläinen 52 Vanhanen, Matti, huoltoedustaja 53 Viljakainen, Pirjojohanna, yhteiskuntatieteiden maisteri Suomen Keskusta r.p. 54 Blomberg, Sari, päiväkodin johtaja 55 Hasu, Jenny, eduskunta-avustaja, FM 56 Heliste, Jouni, teknikkokapteeni evp. 57 Himanen, Petri, tiemestari, liikuntapaikkamestari 58 Huuskonen, Urpo, insinööri (YAMK) 59 Hyökki, Seppo, myyntipäällikkö, eläkeläinen 60 Inkilä, Leena, sairaanhoitaja, eläkeläinen 61 Jaakkola, Maija, sairaanhoitaja, eläkeläinen 62 Jokiranta, Kimmo, maanviljelijä 63 Keskitalo, Jaana, tuotepäällikkö 64 Konka, Reino, maanviljelijä 65 Kuutti, Petri, maanviljelijä 66 Kymäläinen, Pauli, autoliikeyrittäjä 67 Lampiranta, Toni, valvoja 68 Lehtomäki, Maija, FM, ympäristönsuojelutarkastaja 69 Liimatainen, Jouni, asentaja 70 Lonka, Mirja, palkka-asiantuntija 71 Mattila, Jukka, myyntiedustaja, yrittäjä 72 Niemelä, Sini, opiskelija 73 Pahtaharju, Jori, opiskelija 74 Pakkanen, Markku, kansanedustaja, yrittäjä 75 Porkka, Sami, diplomi-insinööri 76 Raskinen, Marjatta, emäntä 77 Rossi, Antero, ylikomisario, eläkeläinen 78 Salmela, Juha, pääsuunnittelija, eläkeläinen 79 Seittenranta-Vekkeli, Sofia, MMM, laboratoriohoitaja 80 Seppälä, Kirsi, hankintasihteeri 81 Seppälä, Topi, tradenomi, metsäkoneen kuljettaja 82 Sihvola, Jorma, asentaja 83 Sirkitch, Vitali, varastotyöntekijä 84 Skippari, Kyösti, tradenomi 85 Sollo, Jani, poliisi, maanviljelijä 86 Tihula, Ilari, bioresonanssiterapeutti 87 Töttö, Marko, yrittäjä, voimalaitoskäyttäjä 88 Vainio, Essi, hankintapäällikkö 89 Vanhala, Teija, sosiaalipalvelujen päällikkö 90 Vanninen, Esa, metsäasiantuntija 91 Varjola, Liisa, kirjanpitäjä 92 Vekkeli, Santtu, toimitusjohtaja, yrittäjä 93 Villikka, Anni, ralliautomekaanikko 94 Virén, Mirkka, kotiäiti, verosihteeri '95 Wall, Janne, ensihoidon koordinaattori 96 Ylimäki, Kalle, teknikko, tietokanta-asiantuntija 97 Ylipiessa, Tarja, FM, kansalaisopiston kieltenopettaja 98 Ylä-Outinen, Mia, tradenomi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 99 Behm, Outi, yhteiskuntatieteiden maisteri 100 Byckling, Mikael, prosessinvalvoja 101 Eloranta, Maria, sosiaalineuvos 102 Erik, Sirje, henkilökohtainen avustaja 103 Forssell, Aulis, virastomestari, eläkeläinen 104 Frosti, Lauri, TM, katsomusaineiden opettaja 105 Hasari, Raija, kirjaltaja 106 Heimonen, Marja-Leena, sosiaalikasvattaja, eläkeläinen 107 Heino, Kaarlo, prosessinhoitaja 108 Helminen, Harri, projektityöntekijä, työsuojeluasiat 109 Hietanen, Seija, keittiömestari 110 Honkimaa, Joonas, yhteiskuntatieteiden maisteri 111 Hovi, Henna, kriisityönohjaaja 112 Huhtiniemi, Rami, varaosamyyjä 113 Huuhilo, Manu, konduktööri 114 Ikonen, Antti, isännöitsijä 115 Jacksen, Sanna, steinerpedagoginen varhaiskasvattaja, musiikkipedagogi 116 Karstinen, Ismo, toimitsija 117 Kasurinen, Outi, erikoissairaanhoitaja, hoivatyön esimies 118 Keppo, Päivi, eläkeläinen 119 Koivisto, Antti, myyntipäällikkö 120 Konttinen, Pirjo, prosessinvalvoja 121 Kossila, Päivi, erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja 122 Kuisma, Risto, oikeustieteen kandidaatti 123 Kunnasluoto, Urpo, yrittäjä, eläkeläinen 124 Kuutti, Heikki, koneasentaja 125 Kyrö, Piia, myyjä, pääluottamusmies 126 Laine, Raimo, laitosmies, eläkeläinen 127 Lehtinen, Petri, pääluottamusmies, operaattori 128 Lehtonen, Erkki, eläkeläinen 129 Lindeman, Ari, lehtori 130 Littman, Hannele, eläkeläinen 131 Lumitsalo, Miika, konduktööri 132 Luukko, Emma, opiskelija 133 Mattila, Eero, varatuomari, yrittäjä 134 Melkko, Sari, rikosylikonstaapeli 135 Mikkola, Markku, toiminnanjohtaja 136 Muikku, Oiva, pituusleikkurinhoitaja, eläkeläinen 137 Mukkila, Erkki, ent. pääluottamusmies, eläkeläinen 138 Mäkelä, Paavo, eläkeläinen 139 Mäkynen, Anri, käytöntarkkailija 140 Nyberg, Jukka, kunnallisneuvos 141 Nyberg, Timo, konsultti 142 Oinonen, Maini, keittiömestari, herastuomari 143 Ojanen, Eija, ylöslyöjä 144 Pahkala, Tomi, keittiövastaava 145 Parviainen, Risto, etumies, luottamusmies 146 Peltola, Jari, lähettäjä, eläkeläinen 147 Pesonen, Johanna, siivooja 148 Piepponen, Kiia, leipuri, leipomotyöntekijä 149 Puhakka, Ari, tekninen asiantuntija 150 Puholainen, Anita, terveydenhoitaja, kehitysvammatyönohjaaja 151 Relander, Camilla, opiskelija 152 Riikonen, Matti, laitosmies 153 Ristolainen, Niina, sosiaalityöntekijä, potilasasiamies 154 Ruotsalainen, Markku, eläkeläinen 155 Saarinen, Tuomo, suunnittelija, eläkeläinen 156 Sarpola, Ilkka, ajomestari 157 Seppänen, Tuomas, konduktööri 158 Sierman-Henttonen, Raija, kauppatieteiden maisteri, matkailuasiantuntija 159 Sirén, Sami, ICT-tradenomi, järjestelmäasentaja 160 Soinlahti, Eerika, ylioppilas 161 Soukhotski, Dmitri, tradenomi 162 Sydänmaanlakka, Verna, sosionomi 163 Torikka, Arja, eläkeläinen 164 Tuukkanen, Minna, opinto-ohjaaja 165 Tähtinen, Sanna, palvelusihteeri, lähihoitaja 166 Tähtinen, Anssi, herastuomari, eläkeläinen 167 Vainio, Joni, lähihoitaja, varaluottamusmies 168 Vainio, Marja-Leena, nuorisotoimenjohtaja, eläkeläinen 169 Valén, Kari, yrittäjä, taksimies 170 Vanhalakka, Tomi, sairaanhoitaja, luottamusmies 171 Virinsalo, Kari, luottamusmies, AKT:n hallituksen jäsen 172 Voutilainen, Merja-Liisa, pääluottamusmies 173 Werning, Paula, sairaanhoitaja 174 Ylä-Outinen, Ilkka, eläkeläinen Piraattipuolue r.p. 75 Hovila, Jyri, yrittäjä, tietoturva-asiantuntija 176 Simola, Antti, ratatyöntekijä Vihreä liitto r.p. 177 Aikio, Jenni, master of sports 178 Baudry, Matis, opiskelija 179 Eklund-Vuorela, Karolina, teatteri-ilmaisun ohjaaja 180 Holm, Sanna, myyjä 181 Huhtala, Juha, yrittäjä 182 Hyytiäinen, Sari, filosofian maisteri, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 183 Hyötyläinen, Kari, sairaanhoitaja, sovellusasiantuntija 184 Kamitsha, Frederic, merkonomi 185 Klemola, Pauliina, filosofian maisteri 186 Kopra, Paula, luokanopettaja, eläkeläinen 187 Korkee, Eero, luontokuvaaja 188 Koskinen, Erkka, pianonvirittäjä, muusikko 189 Kuurne, Anna, musiikinopettaja 190 Lehtilä, Jaana, valtiotieteiden lisensiaatti, järjestelmäpäällikkö 191 Lehto, Pekka, psykiatrian erikoissairaanhoitaja 192 Leppänen, Annika, opiskelija, ravintolatyöntekijä 193 Mahamed, Abdullahi, vastaanottokeskuksen ohjaaja 194 Mattila, Minna-Kristiina, sairaanhoitaja, luovuusterapian asiantuntija 195 Mustasilta, Marika, yrittäjä 196 Nurminen, Heikki, yrittäjä 197 Paavilainen, Ari, hissinhuoltaja 198 Pallaslehto, Susanna, kosmetologiyrittäjä 199 Pitkänen, Satu, freelance-toimittaja 200 Porkka, Pirkko, valokuvaaja, eläkeläinen 201 Pylvänäinen, Päivi, sosiaaliohjaaja 202 Pänkäläinen, Pertti, S2-opettaja 203 Raukko, Pekka, yrittäjä 204 Räsänen, Miika, aluepäällikkö 205 Siippainen, Matti, maatalouslomittaja 206 Sorvali, Ritva, opettaja 207 Spies, Kaisa, lukion lehtori 208 Sutela, Abraham, filosofian maisteri, IT-tradenomi 209 Tikka, Anna, yrittäjä, kasvatustieteiden maisteri 210 Vanhala, Erja, sairaanhoitaja, psykoterapeutti 211 Vanhalakka, Nonna, sairaanhoitaja, psykoterapeutti 212 Voipio, Anna, luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri 213 Vähä-Konka, Soili, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) 214 Väyrynen, Mika, pakolaisohjaaja, yrittäjä Perussuomalaiset r.p. 215 Bamberg, Ukko, metsätalousinsinööri 216 Eerola, Henri, puuseppä 217 Eskelinen, Antti, opiskelija 218 Forsström, Petri, koulunkäynninohjaaja 219 Hyyryläinen, Topi, rakennusmies 220 Hänninen, Kari, LVI-urakoitsija, eläkeläinen 221 Jukkara, Anna-Maija, sihteeri 222 Kaalinpää, Riitta-Liisa, vuoropäällikkö 223 Kantola, Martti, linja-autonkuljettaja 224 Korhonen, Minna, parturi-kampaaja, palveluesimies 225 Kytö, Ari, entinen yrittäjä 226 Käki, Jari, yrittäjä 227 Lindström, Jari, oikeus- ja työministeri 228 Lindström, Leo, opiskelija 229 Nikkanen, Seppo, yrittäjä 230 Paloranta, Pertti, yliluutnantti evp. 231 Parkkinen, Miia, lähihoitaja 232 Pirinen, Anu, kotiäiti 233 Puikkonen, Olli, tradenomi 234 Rajansalo, Harri, vartija, järjestyksenvalvoja 235 Rautiainen, Aimo, poliisi, eläkeläinen 236 Ripattila, Juha, sähköasentaja 237 Ristola, Manu, taloushallinnon merkonomi 238 Ruippo, Jorma, metsätalousteknikko 239 Rämä, Leena, eläkeläinen 240 Saloranta, Petri, työmaamestari 241 Sulanen, Liisa, työsuojeluvaltuutettu, eläkeläinen 242 Tapola, Taavi, merkonomi 243 Taskinen, Hannu, kapteeni evp. 244 Tolonen, Mikko, levyseppähitsaaja 245 Veikkanen, Pekka, laiteasentaja, eläkeläinen 246 Vierula, Aki, muurari Kansallinen Kokoomus r.p. 247 Ahvenainen, Mikko, johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), työtön 248 Anttonen, Jouni, tarkastaja 249 Backman, Markku, palokalustonhoitaja, yrittäjä 250 Dahlman, Jouni, viherpäällikkö 251 Forsell, Jaakko, varhaiskasvatuksen projektityöntekijä 252 Frimodig, Essi, yrittäjä 253 Hartikainen, Jutta, terveystieteiden tohtori, hoitotyön opettaja 254 Hedman, Pirjo, varatuomari 255 Heikari, Jani, yrittäjä, toimitusjohtaja 256 Heinola, Joni, ylioppilas, varusmies 257 Heiskanen, Teija Maija, TtM, henkilöstöasiantuntija 258 Helander, Pasi, edustaja 259 Helkala, Maarit, maaseutuyrittäjä, kouluttaja 260 Hemilä, Jouni, yrittäjä 261 Henttonen, Ilmari, eläkeläinen 262 Honkala, Lasse, keksijä, yrittäjä 263 Honni, Teija, talousvastaava 264 Hyvärinen, Ari, yrittäjä 265 Joutjärvi, Satu, toimistopäällikkö 266 Kalenius, Seppo, senior manager, eläkeläinen 267 Karvonen, Tapio, rehtori, opettaja 268 Kaunisto, Ville, koripalloilija 269 Kinnunen, Raimo, aluejohtaja, eläkeläinen 270 Korpivaara, Pekka, rakennusinsinööri 271 Koskela, Birgit, fysioterapiayrittäjä 272 Koskinen, Jari, DI, lehtori 273 Kosonen, Jenni, lastentarhanopettaja 274 Kurvinen, Juha, toimitusjohtaja 275 Larikka, Jari, paloesimies 276 Lavonen, Esko, nuorisopalveluiden koordinaattori 277 Lehtinen, Lotta, proviisori 278 Lehtinen, Milla, lähihoitaja 279 Lehtola, Leila, lastentarhanopettaja 280 Leppänen, Jouko, lääkäri, toimitusjohtaja 281 Lindholm, Matti, myyntipäällikkö, yrittäjä 282 Lindqvist, Katja, yrittäjä 283 Mäkijärvi, Ilkka, vientipäällikkö 284 Mäkipaakkanen, Teemu, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja 285 Niemelä, Harri, DI, tuotekehityspäällikkö 286 Nykänen, Marjatta, rehtori, eläkeläinen 287 Nöjd, Riku, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 288 Ollilainen, Marja-Liisa, hammaslääkäri 289 Paavola, Jenni, turvallisuus-, laatu- ja ympäristövastaava, puutarhuri 290 Puolakka, Ilpo, liikkeenharjoittaja, eläkeläinen 291 Purho, Marjatta, yrittäjä 292 Pöntinen, Jarno, osastoupseeri 293 Ranta, Sami, työvalmentaja 294 Raukko, Jussi, eläkeläinen 295 Raunio, Milla, biotekniikan insinööri, myyntipäällikkö 296 Reponen, Pekka, diplomi-insinööri 297 Reunanen, Petri, yrittäjä 298 Rouvari, Sinikka, rahoituspäällikkö, eläkeläinen 299 Ryöpäs, Jussi, muusikko, tuottaja 300 Saarela, Jari, toimitusjohtaja, eläkeläinen 301 Savolainen, Eveliina, ylioppilas 302 Silén, Jukka, yrittäjä, tapahtumajärjestäjä 303 Sundström, Ville, rakentaja 304 Suomela, Jari, yrittäjä 305 Tani, Iida, opiskelija 306 Taskinen, Kari, yrittäjä, eläkeläinen 307 Tikka, Veijo, tradenomi (AMK) 308 Timonen, Eliisa, vajaamielishoitaja, eläkeläinen 309 Vilén, Heta, yritysyhteistyökoordinaattori 310 Wirtanen, Mikko, pappi 311 Witting, Miia, sähkötarvikemyyjä Suur-Kouvolan Sitoutumattomat yhteislista 312 Aisamaa, Ossi, kapteeni evp., henkilökohtainen avustaja 313 Andersson, Jan, muusikko, opiskelija 314 Koistinen, Teemu, tiimiesimies 315 Koskelainen, Markus, graafinen suunnittelija, 3D tulostaja 316 Kylliäinen, Markku, asentaja, pääluottamusmies 317 Laakso, Nico, autonkuljettaja 318 Laakso, Sheikki, kierrätysalan yrittäjä 319 Pilli-Sihvola, Matias, järjestyksenvalvoja, vartija 320 Purontakanen, Seppo, kapteeni evp. 321 Serovuo, Sirpa, artesaani 322 Sihvola, Sami, yrittäjä 323 Siltola, Janne, turvallisuusvalvoja 324 Simola, Timo, merkonomi 325 Simola, Tomi, LVI-asentaja, työteknikko 326 Soiri, Miika, veneenrakentaja 327 Suninen, Jouni, everstiluutnantti evp. 328 Vaara, Rebecka, ravintolatyöntekijä 329 Venho, Pasi, LVI-asentaja Kouvolan Sitoutumattomat yhteislista 330 Elojärvi, Leena, kauppatieteiden maisteri 331 Eskelinen, Pertti, diplomi-insinööri, eMBA 332 Helkala, Marita, erikoissairaanhoitaja 333 Kaleton, Jari, ent. kuljetusyrittäjä, eläkeläinen 334 Kaskiaho, Keijo, everstiluutnantti, evp. 335 Lahtinen, Ari, terminaalityöntekijä 336 Norppa, Matti, eläkeläinen 337 Nuorivuori, Marja-Terttu, ylihoitaja, TTM 338 Nurmilaukas, Susanna, ravitsemispäällikkö 339 Paakala, Virpi, esimies 340 Palosara, Iiro, opiskelija 341 Peltola, Pulla, yrittäjä 342 Raippo, Juha, turvallisuusasiantuntija 343 Riikonen, Tuomas, FM, lehtori 344 Siltanen, Risto, diplomi-insinööri, eläkeläinen 345 Tontti, Ilkka, diplomi-insinööri 346 Vinnikka, Teemu, IT Team Leader Lue koko uutinen:

