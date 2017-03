Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymenlaakso suhtautuu hyvin kriittisesti soten valinnanvapausmalliin Kymenlaakson sote-projektin projektiryhmässä on valmisteltu kuntien käyttöön lausunto sote-uudistuksen valinnanvapausmallista. Ministeriön pyytämässä lausunnossa projektiryhmää vetävän Kotkan palvelujohtajan Jorma Haapasen mukaan nyt esitetyssä muodossa valinnanvapaus on hyvin vaikeasti hahmottuva. — Malli on hyvin monimutkainen ja epälooginen, Jorma Haapanen kommentoi. Suurin haaste on Haapasen mukaan paljon palveluja tarvitsevat ihmiset, jotka usein ovat kykenemättömiä itse tekemään valintoja. Sote-ryhmän mukaan uudistuksella ei juurikaan voida kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Se huomauttaa, että väestön epätasa-arvoisuuteen liittyy useita ulottuvuuksia: koulutukseen, työhön ja työoloihin, tuloihin ja muihin sosiaalisiin tekijöihin liittyvä epätasa-arvo sekä maantieteelliseen palvelujen saatavuuteen liittyvä epätasa-arvo. — Kuitenkin palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden paranemista on vaikea arvioida. Riippuu palveluntuottajille asetettavista ehdoista ja tuottajien rahoituksesta, syntyykö palvelutarjontaa myös harvaan asutuille seuduille. Lue koko uutinen:

