Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mitä tekisi viikonloppuna? — lue Kouvolan Sanomien tärpit Reippailusta kiinnostunutta saattaa innostaa lumilentis eli rantalentis lumihangella. Täydenkuun turnaus järjestetään Tykkimäen saunan rannassa Käyrälammella (Lautarontie 3, Kouvola) lauantaina 11. maaliskuuta kello 15—21. Snow volleyballin — lumilentopallon — säännöt ovat samat kuin beach volleyssa, kertoo Kouvolan Lentopalloilijoiden beach volley -vastaava Hannu Mykkänen. Hänen mukaansa laji ei ole Kouvolassa sinänsä mikään kummajainen, sillä lumilentistä pelattiin jo 2000-luvun alussa Kuusankoskella Sommelon rannassa ja Kouvolan Käyrälammella. Nyt laji palaa Käyrälammen rannalle. Iltapäivällä kenttä on vapaana paikallisille pelaajille. Illalla areenan ottavat haltuun muun muassa beach volley -nimet Veikka Manninen, Jyrki Nurminen, Arttu Perello, Pekka Piippo, Harri Suonikko ja Jussi Tommola. Turnauksen takana ovat Kouvolan Lentopalloilijat -57 ja Käyski Beach Volley. Järjestäjät muistuttavat, että Käyrälammen Lautarontiellä on rajallisesti parkkitilaa. Siksi turnauksen suuntaan kannattaa reippailla tai käyttää Käyrälammentien parkkipaikkaa. Ensikertalaisille tiedoksi, että lumilentispelaajan on syytä varustautua nappulakengillä. Ymmärrettävistä syistä pohjissa tulee olla pitoa. — Muutoin kannattaa pukeutua vähän niin kuin lähtisi hiihtolenkille, Mykkänen vinkkaa. Raikasta menoa on luvassa myös ulkoilu- ja pilkkipäivässä Voikkaan Sompasessa sunnuntaina 12. maaliskuuta kello 10—13. Suoretkelle hiihtäen tai lumikenkäillen pääsee samana päivänä kello 10 lähtien. Kokoontuminen on Keltakankaan ABC:n pihassa (Hallitie 2). Täydellinen elämä -hyvinvointitapahtumassa voi kokeilla hathajoogaa Jore Marjarannan ohjauksessa ja maalauttaa sielunkuvansa Kaija Juurikkalalla. Luvassa on myös luentoja ja näytteilleasettajia. Tapahtuma järjestetään Kuusankoskitalossa (Kymenlaaksonkatu 1) 11. maaliskuuta kello 10—19. Kippurakorvat kutsuvat rotukissojen esittelynäyttelyssä Voikkaan eräkeskuksessa (Voikkaantie 2) sunnuntaina kello 11—16. Näyttelyn järjestää American curlit ry. American curl on nuori kissarotu, joka on helppo tunnistaa kippuraisista korvista. — Erikoiset korvat eivät ole ihmisten kehitystyön tulosta vaan luonnonmukainen mutaatio, kasvattaja Desirée Österåker sanoo. Hänen mukaansa rotu sai alkunsa 1980-luvun alussa, kun erään yhdysvaltalaispariskunnan ovelle ilmestyi kaksi kippurakorvaista kissanpentua. Ensimmäinen curl-kissa tuotiin Suomeen vuonna 2001. Curlit syntyvät suorakorvaisina. Österåker kertoo, että pian korvat alkavat kääntyä taaksepäin ja menevät rullalle. Pikkuhiljaa ne avautuvat ja asettuvat muutaman kuukauden sisällä lopulliseen kippuraisuuteensa. — Erikoisista korvista ei ole kissoille haittaa eikä hyötyä. Österåker luonnehtii rotua seuralliseksi ja erittäin vilkkaaksi. Paitsi että kissoilla on erikoiset korvat niillä on myös erikoinen tapa puskea takaraivollaan. Runouden ystävää houkutellaan tutustumaan Suomeen porvoolaisten tapaan. Porvoon kansalaisopiston lausuntapiiri on nimennyt runoesityksensä isänmaallisesti: Kotimaa on välttämätön paikka — aistien Suomi 100 vuotta. Sunnuntainen esitys kertoo, miltä Suomi kuulostaa, näyttää, haisee, maistuu ja tuntuu. Porvoon lausujat esiintyvät Pato-klubilla (Kuusankosken Taideruukki, Kyminväylä 2) sunnuntaina kello 18. Konserteissa soi muun muassa Sibelius ja Suuri paasto. Kuusankosken kirkossa esiintyy lauantaina 11. maaliskuuta kello 16 Kamarikuoro Krysostomos, joka on erikoistunut uuden ortodoksisen kirkkomusiikin esittämiseen. Konsertissa kuullaan kuoron johtajan Mikko Sidoroffin säveltämä teos Suuri paasto. Solistivieraana laulaa kontratenori Teppo Lampela. Kouvolan keskuskirkossa soi seuraavana päivänä kello 15 suomalaisen musiikin konsertti. Juonnetussa urkukonsertissa kuullaan teoksia Sibeliukselta, Melartinilta, Kuusistolta ja Klemetiltä. Esiintyjiä ovat Irina Lampén ja Jaana Jokimies. Sibelius-konserttia seuraa sunnuntaina talvisodan muistohetki kello 18. Elimäen seurakuntakeskuksessa Tuure Tynys, Nina Helisten ja Markku Seppälä tulkitsevat kamarineuvos Kalervo Hämäläisen sävellyksiä. Tangokuningas Marco Lundberg kajauttaa konsertin Kuusankoski-talossa sunnuntaina kello 15. Mukana ovat Taivaankaari-orkesteri ja Jaana Lundberg. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Mit%C3%A4%20tekisi%20viikonloppuna%20%E2%80%94%20lue%20Kouvolan%20Sanomien%20t%C3%A4rpit/2017222003589/4