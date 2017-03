Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Kaatuuko Kataja toisenkin kerran Manskarilla? — Kouvojen kotiottelulla poikkeuksellinen alkamisaika Kouvoilla on Korisliigan runkosarjaa pelaamatta kuusi ottelua. Seitsemäntenä oleva kouvolalaisjoukkue käy kovaa kapinaa pudotuspelipaikasta, ja on siinä vahvoilla, sillä neljän pisteen päässä viivan alapuolella sitkeilevä Tampereen Pyrintö on pelannut jo kaksi ottelua enemmän kuin Kouvot. Kouvot pusersi viikko sitten mehukkaan voiton sarjakärki Seagullsista kotiottelussa, joka pelattiin lähes 2300 katsojan edessä Espoossa. Ne eivät olleet mitkä tahansa sarjapisteet. Itseluottamus on arvatenkin korkealla Kouvojen miehistössä. Neljän vierasottelun putkessa reissaava Joensuun Kataja kirii nyt kotimaan liigassa kiinni sarjaohjelmaa, jossa se jäi Mestarien liigaa tahkotessaan takamatkalle. Kataja tulee Kouvolaan kulmahampaat esillä, sillä suurin mestarisuosikki notkahti keskiviikkona Tampereella 94—69-tappioon Pyrinnölle. Kouvojen kokoonpanossa Raheem Applebyn pelaaminen on vielä epävarmaa. On mielenkiintoista nähdä, tekeekö James Sinclair kenties ensiesiintymisensä Kouvoissa. Kouvot hankki kolme viikkoa sitten Sinclairin viidenneksi amerikkalaisvahvistukseen tuomaan ryhmään laajuutta loppukaudeksi. Viime kaudella Seagullsissa pelanneen Sinclairin sopimus Kouvojen kanssa kattaa myös ensi kauden. Kataja on pelannut kaksi viimeisintä otteluaan ilman sarjan suurinta kotimaista tähteä Teemu Rannikkoa. Kauden keskinäisissä kohtaamisissa Kataja johtaa 2—1 voitettuaan molemmat kotipelinsä. Vuodenvaihteessa Mansikka-aholla Kouvot hoiti korijuhlasta voiton 93—82. Kouvojen Steven Pledger komeilee Korisliigan tilastossa kolmantena 19,7 pisteen keskiarvolla. Pledger on latonut tällä kaudella yli 30 pistettä kolmessa ottelussa, joista kahdessa vastassa on ollut juuri Kataja. Kouvoissa viime keväänä Suomen mestaruuden voittanut Katajan takamies Ilari Seppälä ylitti hiljattain 600 koriin johtaneen syötön rajan Korisliigan runkosarjassa kautta aikojen 36. pelaajana. Päävalmentaja Pieti Poikolan mukaan Kouvot pääsee Katajan kaatoon hyvän harjoitusviikon siivittämänä joistain kolhuista huolimatta. — Olemme menneet askel kerrallaan eteenpäin. Tarvitsemme hyvällä tasolla olevaa itseluottamustamme, mikäli haluamme horjuttaa runkosarjan voitosta taistelevaa ja Tampereella ärsytettyä Katajaa. Ylen televisioinnin takia ottelu alkaa tavanomaisesta puoli seitsemästä poiketen viisi minuuttia yli seitsemän. Kouvot—Kataja, Korisliigaa tänään perjantaina kello 19.05 Mansikka-ahon urheiluhallissa. Lue koko uutinen:

