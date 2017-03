Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rautalangasta väännettyjä autoja Kouvolan Valtarissa Kauppakeskus Valtarissa Kouvolassa on poikkeuksellinen autonäyttely. Esillä on 25 autoa, joista jokainen on väännetty rautalangasta. Asialla on Kouvolan kansalaisopiston Valkealan käsityötaidekoulu. Rautalanka-autojen tekijät ovat 7—16-vuotiaita. Opettaja Pia Liila kertoo, että käsityötaidekoululaiset ovat tehneet lähes joka vuosi jotakin metallilangoista tai -levyistä. — Tätä ennen on tehty koria, astiaa ja talipallotelinettä. Koska osa oppilaista on ollut käsityötaidekoulussa monta vuotta, aiheen pitää vaihtua. Rautalangan lisäksi taidetta syntyy muun muassa savesta, kipsistä, tinasta, villasta, puusta ja paperimassasta. Ideana on tarjota tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää käsityötaiteen perusopetusta, jossa tulevat tutuiksi keskeiset välineet ja työtavat. Valkealan käsityötaidekoulu toimii yläkoulussa. Kouvolassa ja Kuusankoskella ovat omat ryhmänsä. Rautalanka-autojen näyttely Hyvinvointipisteessä kauppakeskus Valtarissa (Kouvolankatu 15, Kouvola) 30. maaliskuuta saakka. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Rautalangasta%20v%C3%A4%C3%A4nnettyj%C3%A4%20autoja%20Kouvolan%20Valtarissa/2017522/4