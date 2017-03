Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sisäilmaongelmainen koulu myy tavaroitaan Iitissä — Hengitysliitto kehottaa noudattamaan esineiden puhdistusohjeita Sisäilmaongelmista kärsineen Haapa-Kimolan koulun vanha osa on suljettu oppilailta. Vanha osa saneerataan vuodenvaihteeseen mennessä, ja koulu hankkiutuu eroon osasta irtaimistoa. Vanhat tavarat huutokaupataan Haapa-Kimolan koululla lauantaina 18. maaliskuuta. — Myytävänä on kalusteita, kuvatauluja ja opetukseen tarkoitettuja tavaroita, kuten mikroskooppeja ja karttapalloja, koulun rehtori Ari Koivu kuvailee. Tavarat ovat peräisin rakennuksen homeongelmaisesta osasta, ja niiden ohessa huutokauppaan osallistuneille jaetaan tavaroiden puhdistusohjeita. — Huonokuntoista tavaraa on hävitetty aika rankalla kädellä. Osa kalusteista on puhdistettu asianmukaisella tavalla ja otetaan käyttöön jälleen ensi vuonna. Loput päätimme huutokaupata. Kaupasta saatavat tulot tilitetään Iitin kunnalle ja käytetään Haapa-Kimolan koulun oppilaiden hyväksi. Kouvolan kaupungin terveystarkastaja Reija Lukkari ei näe estettä tavaroiden myynnille. Hänen mukaansa sisäilmaongelmiin erikoistunut Polygon on desinfioinut koulun käyttöön jäävän irtaimiston. — Tavaroita ei ole määrätty hävitettäväksi. Olemme toimittaneet koululle ohjeet, kuinka huutokaupattavat tavarat tulee puhdistaa, Lukkari sanoo. Iitin kunnan verkkosivuilla olevassa huutokauppailmoituksessa todetaan, että ”tavara myydään siinä kunnossa kuin se myyntihetkellä on ostajan vastuulla”. Lukkarin ja Koivun mukaan huutokauppaan osallistuvia muistutetaan, että tavarat ovat peräisin sisäilmaongelmista kärsineestä koulun vanhasta osasta. Hengitysliitosta muistutetaan, että ostajan kannattaa noudattaa huutokaupassa jaettavia puhdistusohjeita. Hengitysliiton suunnittelijan Kiti Poikosen mukaan puhdistamattomista tavaroista voi saada samanlaisia oireita kuin homeongelmista yleensäkin. — Sisäilmasta sairastuneiden kertomuksiin pohjautuvan selvityksemme mukaan sairastuneet kokevat ensimmäisinä oireinaan usein hengenahdistusta, kuivaa yskää, nenän tukkoisuutta ja jatkuvia infektioita, kuten poskiontelo-, keuhkoputken- ja korvatulehduksia. Myös astmaattisia oireita ja astman pahenemista esiintyy. Mikko Koivisto Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Sis%C3%A4ilmaongelmainen%20koulu%20myy%20tavaroitaan%20Iitiss%C3%A4%20%E2%80%94%20Hengitysliitto%20kehottaa%20noudattamaan%20esineiden%20puhdistusohjeita/2017222005492/4