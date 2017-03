Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suomen vahvaa ilveskantaa harvennettiin 399 yksilöllä — Kaakkois-Suomen saalis oli 23 ilvestä Tämän talven metsästyskaudella ammuttiin koko maassa 399 ilvestä. Kaakkois-Suomessa eli Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa saalis oli 23 ilvestä. Ilveksen metsästyskausi oli lokakuun alusta helmikuun loppuun. Saalis pieneni edellisestä kaudesta, jolloin ammuttiin 486 ilvestä. Tämän talven kaudella kaatolupiakin oli vähemmän. Koko maassa haettiin 1 147 kaatolupaa. Suomen riistakeskus myönsi kannanhoidollisen poikkeusluvan yhteensä 420 ilveksen pyyntiin. Kaakkois-Suomeen haettiin 56 lupaa, saatiin 23 ja kaikki käytettiin. Koko maan lupien käyttöaste oli 95 prosenttia, mikä on Suomen riistakeskuksen mukaan korkea. — Se on merkki vahvasta ilveskannasta ja onnistuneesta poikkeuslupien myöntämisestä tiheimmille ilvesalueille, todetaan Suomen riistakeskuksen tiedotteessa. Koko maassa esiintyvä ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, jonka määrä on kasvanut voimakkaasti viimeiset kymmenen vuotta. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmässä kanta-arviossa ilvesten määräksi Suomessa arvioitiin 2 490—2 560 vuotta vanhempaa yksilöä. Uusi kanta-arvio tulee keväällä. Suomen riistakeskus on vuosien 2016–2017 aikana päivittänyt voimassa olevaa ilveksen kannanhoitosuunnitelmaa. Päivityshanke päättyy tässä kuussa, jolloin uusi kannanhoitosuunnitelma luovutetaan maa- ja metsätalousministeriölle. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Suomen%20vahvaa%20ilveskantaa%20harvennettiin%20399%20yksil%C3%B6ll%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Kaakkois-Suomen%20saalis%20oli%2023%20ilvest%C3%A4%20/2017522003905/4