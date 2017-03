Uutinen

Kouvolan Sanomat: Toimeentulotuen hakemukset jumissa Kouvolassakin – asiakas oli jäädä ilman lääkkeitään Kelan toimeentulotukihakemusten käsittely on pahasti ruuhkautunut. Kun laki velvoittaa käsittelemään hakemuksen 7 arkipäivän kuluessa, Kelan eteläisessä vakuutuspiirissä keskimääräinen käsittelyaika oli viime viikolla venynyt 11 arkipäivään. Kouvola kuuluu eteläiseen vakuutuspiiriin. Nimettömänä pysyttelevä kouvolalainen toimeentulotuen asiakas kertoo, että hänen hakemuksensa päätös myöhästyi pahan kerran. — Jonotin Kelan virkailijalle pari tuntia. Kerroin, että ei ole rahaa ja tarvitsen ruokaa sekä elintärkeät lääkkeeni heti tai lääkitys katkeaa, hän sanoo. Virkailija oli vastannut, että asiakkaan erikoistilanteen vuoksi hakemuksen käsittelyä voi kiirehtiä, jotta päätös tulisi muutaman päivän sisällä. Päätös oli jo valmiiksi 4 päivää myöhässä lakisääteisestä 7 päivän rajasta. — Siellä sanottiin, että he eivät voi muuten auttaa ja minun täytyisi hankkia rahat lääkkeisiin jostain muualta. Asiakas kertoo lähteneensä pettyneenä ja tuohtuneena kotiinsa. — Meinasin purskahtaa itkuun, mutta sitten Kelasta soitettiin. Virkailija sanoi, että minulle oli sittenkin myönnetty maksusitoumus, jolla saisin apteekista lääkkeeni ja kaupasta hieman ruokaa ensihätään. Kela myöntää harkinnanvaraisesti maksusitoumuksia kiireellisiin ja välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan, lääkkeisiin ja välttämättömiin henkilöasiakirjoihin. Lääkkeiden ostoa varten annettu maksusitoumus toimitetaan sähköisesti suoraan apteekkiin. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on arvioinut, että perustoimeentulotuen lakisääteiseen käsittelyaikaan päästään vasta huhtikuussa. Kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea Toimeentulotukilain mukaan kunta voi kiireellisessä tilanteessa myöntää ehkäisevää toimeentulotukea asiakkaan välttämättömiin tarpeisiin. Kouvolan kaupungin aikuissosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Minna Laakso sanoo, että kiireellisyys Kelan tämänhetkisessä ruuhkatilanteessa tarkoittaa myös sitä, että asiakkaalla on oltava perustoimeentulotukihakemus tehtynä Kelaan. Lisäksi kiireellisyys edellyttää, että Kela ei todella pysty käsittelemään hakemusta laissa määrätyn 7 arkipäivän kuluessa. — Tällaisissa tapauksissa kunta voi myöntää poikkeuksellisesti virka-aikana ehkäisevää toimeentulotukea välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan. Lain mukaan päätös ehkäisevästä toimeentulotuesta on annettava viipymättä, käytännössä saman päivän sisällä tai viimeistään seuraavana päivänä, Laakso sanoo. Palvelupäällikkö ei osaa sanoa, kuinka paljon ehkäisevää toimeentulotukea on tällä hetkellä haettu kiireellisenä juuri Kelan ruuhkien vuoksi. — Kyselyitä on kuitenkin tullut. Ja ratkaistavia tapauksiakin on ollut. Mikko Koivisto Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/10/Toimeentulotuen%20hakemukset%20jumissa%20Kouvolassakin%20%E2%80%93%20asiakas%20oli%20j%C3%A4%C3%A4d%C3%A4%20ilman%20l%C3%A4%C3%A4kkeit%C3%A4%C3%A4n/2017222000193/4