Kouvolan Sanomat: Työssäoppimisen perusta on kunnossa: yritykset ovat tyytyväisiä opiskelijoihin Kouvolan Putkityössä on ollut opiskelijoita oppimassa alan saloja koko yrityksen historian ajan reilut 20 vuotta. Toimitusjohtaja Markus Haapanen kiittelee opiskelijoiden otteita. — Olemme aina pyrkineet ottamaan opiskelijoita töihin. Sieltä ne helmet löytyvät. Opiskelija-aines vaihtuu tietysti vuosittain, mutta pääsääntöisesti on pelkkiä hyviä kokemuksia. Tällä hetkellä yrityksessä on neljä opiskelijaa. He ovat töissä huoltopuolella ja liikkuvat asentajien kanssa. Haapanen sanoo, että Kouvolan seudun ammattipoiston opettajat ovat vuosien aikana tulleet tutuiksi. Yhteistyö pelaa hyvin. — Opiskelijat ovat sanoneet, että kenttätöissä oppii kuukaudessa sen, mitä koulun penkillä kahdessa vuodessa. Opettajia käy silloin tällöin yrityksessä. Haapanen pitää kuitenkin hyvänä järjestelynä sitä, että opiskelijan ohjaus on pääosin yrityksen omissa käsissä. Neljän parturi-kampaamon ketju Priima Parturit on tarjonnut opiskelijoille työssäoppimispaikkoja jo parinkymmenen vuoden ajan. Opiskelijat työskentelevät tällä hetkellä Korian ja Kausalan liikkeissä. Yrittäjä Marjo Pakkala sanoo, että opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen pituudet vaihtelevat sen mukaan, missä vaiheessa opiskelut ovat. Mehiläisen palvelukodeissa Kustaankodissa ja Koskikodissa on opiskelijavastaavat, jotka ovat vastuussa työssäoppijoista. Kustaankodin vt. johtaja Kaarina Paronen sanoo, että ammattiopiston opettajia on aika ajoin ohjaamassa opiskelijoita. Opettajan läsnäolo riippuu tilanteesta ja opetettavasta asiasta. — Mielestäni ohjaus on hyvissä kantimissa, eikä sitä tarvitse lisätä. Koskikodin johtaja Mari Koho sanoo, että yhteistyö ammattiopiston kanssa sujuu hyvin. — Mekin saamme opiskelijoilta viimeistä tietoa ja näkemystä, sillä heillähän on tuorein tieto. Asukkaillakin silmät loistavat aina, kun uusia opiskelijoita tulee. Lue koko uutinen:

