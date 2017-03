Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vertailemalla voi säästää kolmanneksen verkkokaupoissa Vertailemalla haetaan verkossa halvinta kännykkää, metsästetään parasta lentoa ja haarukoidaan edullisinta asuntolainaa. Apuvälineeksi on tarjolla satoja vertailusivustoja. Suomessa yleisimmin mainitut hintavertailusivustot ovat Vertaa.fi ja Hintaseuranta.fi. — Elektroniikkakaupassa ne ovat kaksi suurinta, ja alun perin vertailu alkoi juuri näistä tuotteista, Tarkan markan blogia pitävä Markus Ossi kertoo. Verkossa laajimpia ovat lentojen ja hotellien vertailusivustot. Myös kulutusluottojen hintavertailusivut ovat merkittäviä. Kuluttaja toimii usein niin, että esimerkiksi kännykkää hankittaessa mielessä on joku tietty merkki ja malli, ja vertailusivuston avulla yritetään löytää halvin tapa hankkia se. Absoluuttista halvinta hintaa ei Ossin mukaan pysty vertailusivuilta löytämään, koska jostain tuote löytyy aina vielä halvemmalla. — Jossain vaiheessa pitää vain tehdä päätös. Muuten vertailuun käytetty aika kasvaa niin suureksi, että se ei ole enää tarkoituksenmukaista. Ossin mukaan nyrkkisääntö on, että vertailemalla pystyy hankkimaan tuotteen tai palvelun 30 prosenttia halvemmalla. — Asuntolainoissa varsinkin säästää aivan huimia summia. Siinä pitää kuitenkin olla hiukan tavallista enemmän taloudellista osaamista. Sivustoista suurin osa on kaupallisia, ja ne rahoitetaan yrityksiltä tulevilla palkkioilla. — Joskus voi käydä niin, että parhaiten pääsee näkyville yritys, josta sivusto saa eniten rahaa. Verkossa hyörii Ossin mukaan monenlaisia säätäjiä, ja kaikki eivät toimi moraalisesti oikein. Sivusto on olevinaan vertailusivusto, mutta sillä onkin sopimus vain yhden yrityksen kanssa. — Sivustoja on helppo tehdä, ja epämääräisen sivuston tunnistaminen ei ole helppoa. Perusjuttu on tarkastaa, kuinka montaa tuotetta tai palvelua sivusto vertailee, ja näkyykö tarjouksia monesta paikasta. Markus Ossi on pitänyt Tarkan markan blogia vuodesta 2008. Blogiin voi tutustua täällä. Lue koko uutinen:

