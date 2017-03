Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginjohtajaksi pyrkivien henkilöarvioinnit näytetään vain Kouvolan valtuutetuille Kouvolan kaupunginvaltuutetut ovat halutessaan voineet käydä kaupungintalolla tutustumassa kaupunginjohtajaehdokkaiden henkilöarviointilausuntoihin. Arvioinnit teki Personnel. Soveltuvuuskokeessa kävivät Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine, Imatran hallintojohtaja Marita Toikka, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm ja kuusankoskelainen yrittäjä, Inarin ex-kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen. Valtuutettu Pekka Korpivaara (kok.) kirjoitti Kouvolan Sanomien mielipidekirjoituksessa, että tämän viikon maanantai-iltaan mennessä testeihin oli käynyt tutustumassa kolme valtuutettua. Kouvolan Sanomien tietojen mukaan lausuntoihin tutustuneiden määrä on kasvanut alkuviikosta. Lisäksi valintaa valmistelleen työryhmän kuusi poliitikkoa on perehtynyt arviointeihin. Kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu ei kerro henkilöarviointeja katsoneiden lukumäärää. Hänen mielestään kyse ei ole julkisesta tiedosta. Valtuutetut ovat saaneet lukea salassa pidettävät lausunnot henkilöstöjohtajan silmien edessä. Niitä ei ole ollut lupa kopioida esimerkiksi valokuvaamalla. Valtuutetut eivät ole Karhun mukaan tarvinneet arvioinneissa tulkinta-apua, mutta häneltä on kysytty esimerkiksi sitä, mitä henkilöarviointiin kuuluu. Jokainen hakija teki etukäteistehtäviä, joissa piti arvioida muun muassa omaa käyttäytymistään ja johtamistapojaan. Arviointiin kuului myös työpsykologin haastattelu, päättelykyky- ja ongelmanratkaisutehtäviä ja luonnetta mittaavia testejä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/11/Kaupunginjohtajaksi%20pyrkivien%20henkil%C3%B6arvioinnit%20n%C3%A4ytet%C3%A4%C3%A4n%20vain%20Kouvolan%20valtuutetuille/2017222005317/4