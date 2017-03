Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kirjailija Martti Linna tutkii erilaisuuden sietämistä suomalaisessa yhteiskunnassa Kirjailija jää kiinni päähenkilönsä elämään. Tätä mieltä on haminalainen Martti Linna, joka julkaisi viime kuussa seitsemännen Sudenmaa-rikosromaaninsa. — Sarjan ensimmäinen osa Ahventen valtakunta ilmestyi vuonna 2007. Silloin en vielä tiennyt kirjoittavani romaanisarjaa, mutta kuten kirjailijat usein, miellyin päähenkilöön. Haluan itsekin tietää, mitä rikosylikonstaapeli Reijo Sudenmaalle tapahtuu, Linna sanoo. Linna on julkaissut 11 romaania, joista valtaosa on dekkareita. Kirjailijan mielestä lajityyppi sopii hyvin ajankohtaisten teemojen ja konfliktien käsittelyyn. Linnaa kiehtovat ristiriidat ja vastakohdat: köyhä—rikas, onnellinen—onneton, vääryys—oikeudenmukaisuus. — Rikosromaanin tehtävä on kysyä miksi. Myös uusimmassa dekkarissaan, Kasvuaikaa, Linna tarttuu polttavaan aiheeseen. Kirja tutkii erilaisuuden sietämistä suomalaisessa yhteiskunnassa: mitä ihan tavallisessa omakotitalolähiössä tapahtuu, kun sinne muuttaa ekologisesti ajatteleva IT-miljonääri, joka käyttäytyy kuin villin lännen rikas karjaparoni. — Miten hänet otetaan vastaan? Kirjan nimi viittaa vuodenaikaan, toukokuuhun, mutta myös kasvuun ihmisenä. Teos pohtii myös ihmisten vastuuta sosiaalisessa mediassa, jossa voi kirjoittaa asioita, joita ei koskaan sanoisi päin naamaa. — Sosiaalinen media aiheuttaa paljon käytöshäiriöitä. Siellä ihmiset ovat kaukana, mutta silti lähellä. Ensi syksynä Linnalta ilmestyy ensimmäinen nuortenromaani. Lue koko uutinen:

