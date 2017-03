Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koti tarvitsee huoltoa — Kosteus on vihollinen numero yksi Omakotitalon yksi ahkerimpia kiusantekijöitä on kosteus. Kun aurinko alkaa keväällä sulattaa lumia, on omakotiasujan katseltava tontillaan tarkkaan sulamisvesien suunnat. Tontin kulmille kertyneistä sulamisvesistä pitää huolehtia, etteivät ne pääse miltään suunnalta valumaan rakennuksia kohti. Sadevesikaivojen puhdistaminen pitäisi kuulua kevään rutiinitöihin. Sadevesikaivot putsataan tavallisesti syksyllä, mutta keväälläkin tarkastus on tarpeen, kun sulamisvesissä kaivojen tukkeeksi voi kertyä kaikenlaista roskaa. — Sadevesikaivoista vesien pitää valua aina esteettä pois, muistuttaa Suomen Omakotiliiton kehityspäällikkö Katja Keränen. Jorma ja Riitta Paavilaisen nykyinen omakotitalo valmistui Savonlinnan Nätkille, Suurjärven rantaan vuonna 2000. Jorma Paavilainen kertoo, että hänellä on ollut tapana myöhemmin keväällä kiivetä katolle. — Käyn joka kerta huhti–toukokuussa tekemässä katolla hometarkastuksen. Kun ”tutkimuksen” tekee säännöllisesti, välttyy isoimmilta vahingoilta, Paavilainen painottaa. Omakotitalojen pihasuunnittelukin vaikuttaa rakennusten hyvin- tai pahoinvointiin. Omakotiliiton Katja Keränen tietää, kuinka monet asukkaat joutuvat keväisin tuskailemaan liian lähelle talon vierustaa tehtyjen istutusten kanssa. Keränen kehottaakin nyt viimeistään tänä keväänä siirtämään talon sokkeliin kiinni laaditut kukkapenkit ja istutukset kauemmaksi talosta. Huolimatta siitä, että silmä on tuttuihin istutuksiin tottunutkin. — Tosiasia on, ettei aivan talon vieressä saisi olla mitään istutuksia, koska ne kostuttavat talon sokkelia. Kasvit aiheuttavat rakennukselle aina kosteusrasitteen. Jorma ja Riitta Paavilaisen kotona talon huoltokirjoja on erilaisia. Erityyppisten remonttien ja muiden toimien lisäksi Paavilaiset seuraavat tarkalla kirjanpidollaan myös kotinsa sähkönkulutusta. Huoltokirja on Paavilaisen mukaan tosi hyödyllinen apuväline moneen asiaan. Erittäin tärkeäksi asiakirjaksi se muuttuu siinäkin tapauksessa, jos omakotitaloa aletaan myydä. Pientaloasujalla olisi hyvä olla käytössään huoltokirjan lisäksi huoltokirjamappi, johon voi koota hyvään järjestykseen kaikenlaiset asiapaperit, joita talon ylläpitoon ja asumiseen liittyen vuosien saatossa kertyy. Mappiin voi koota asiapapereiden lisäksi valokuviakin eri vuosina tehdyistä remonteista ja remonttien materiaaleista, liiton Katja Keränen opastaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/03/11/Koti%20tarvitsee%20huoltoa%20%20%E2%80%94%20Kosteus%20on%20vihollinen%20numero%20yksi%20%20%20%20/2017522006013/4