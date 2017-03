Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa lämmin viikonloppu — päivisin plussa-asteita ainakin seuraavat kymmenen päivää Kouvolaan on luvassa lämmin viikonloppu. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila paikkakunnalla kohoaa lauantaina ja sunnuntaina päivällä viiteen asteeseen. Maanantaina on vielä lämpimpää, noin kuuden asteen tietämillä. Lämpötila laskee yöllä pakkasen puolelle tai nollaan, mutta päivisin seuraavan kymmenen päivän ajan lämpötila pysyttelee plussalla, arvioi Ilmatieteen laitos. Yöaikaan Kouvolassa on tänä viikonloppuna jonkin verran pakkasta, mutta jo aamupäivän tunteina lämpötila lähtee kipuamaan ylemmäs. Lämpimintä on lauantaina ja sunnuntaina iltapäivällä kolmen maissa. Lue koko uutinen:

